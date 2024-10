V Gorici kmalu še eno gradbišče

V ponedeljek, 14. oktobra, se bo začela prekvalifikacija Trga Na Kornu (De Amicis) in Ulice Pellico v Gorici. Uvedli bodo izmenični enosmerni promet in začasno ukinili več parkirnih mest. Gradbena dela bodo predvidoma trajala do februarja 2025.

Na javni dražbi za izbiro izvajalca del je najvišji popust, 13,58-odstotni, ponudilo podjetje Venilio De Stefano iz Spilimberga, tako da bo prenova območja stala nekaj več kot 760.000 evrov.

V okviru prenovitvenih del, ki se bodo začela oktobra in se po zagotovilih župana Rodolfa Ziberne zaključila v času za Evropsko prestolnico kulture 2025, bodo cestišče tlakovali s porfirnimi kockami. Prehode za pešce bodo nekoliko premaknili in na novo začrtali avtobusna postajališča. Tako cesto kot zelenice bodo okrasili z elementi iz repenskega kamna. Le-ti se bodo ujemali s pilastri, ki krasijo pročelje Palace Attems Petzenstein. Obnovili bodo tudi pločnike, poskrbeli za klančine in drugače začrtali parkirna mesta.