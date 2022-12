V knjižici Šelinka preplet družinske in širše zgodovine

Stoletje in pol dolga zgodba družine, ki je od samega začetka bila zvesta vasi, jeziku, tradicijam, koreninam in jih še danes podaja v svoji restavraciji v obliki jedi in ne samo. Vse to in še več je zapisano v publikaciji Šelinka – 150 let ljudi, fotografij in receptov v kraški gostilni, ki je izšla ob 150. obletnici delovanja priznane Lokande Devetak na Vrhu. Delo, ki ga je zasnoval in uredil Enrico Maria Milič z Avguštinom in Tatjano Devetak, je samo prvi del projekta, ki se bo nadaljeval junija 2023 s predstavitvijo daljše biografske knjige družine Devetak z naslovom La Grossa Pietraia.

80 strani dolgo knjižico so v torek predstavili v nabito polnih prostorih Lokande Devetak na Vrhu. O nastanku knjige in zgodovini družine Devetak sta se z novinarjem Andrejem Černicem pogovarjala Enrico Maria Milič in Avguštin Devetak. Knjiga je izšla pri Prosvetnem društvu Vrh sv. Mihaela s finančno podporo Dežele FJK za projekt Farmer & Artist.

»Leta 2019 sem se v sklopu projekta z LAS Kras pogovarjal z Uštilom in mi je začel pripovedovati družinsko zgodbo,« je o prvem srečanju s Čuotovo družino povedal Milič. Istega leta je Devetaka povabil, da spregovori o svoji zgodbi na dogodku Farmer & Artist na Miramarskem gradu, januarja 2020 pa se je začelo pisanje. »Želel sem si zajeti občutke družinskih članov, ko se spominjajo na svoje prednike, in z njimi ganiti tudi bralca,« je povedal avtor.

Štirinajst kratkih zgodb

Za knjigo je Milič prispeval 14 kratkih zgodb, ki jih je zapisal na podlagi intervjujev z družinskimi člani, socialno-zgodovinskih raziskav ter s pomočjo arhivskega raziskovanja Nerine in Tatjane Devetak. Delo dopolnjuje fotografsko gradivo. Dve krajši besedili je prispeval poznavalec prve svetovne vojne Mitja Juren, utrinke iz otroških let sta zapisali še Doriana in Aleksandra Devetak. Pod spremno besedo se je podpisal Peter Černic. Ob pripovedih najdemo tudi 4 značilne recepte »Čuotovih«. Besedila je v lično knjigo uredil Paolo Prossen.

Prepletanje z zgodovino

Bralec tako odkriva ne samo zgodbo družine, ki upravlja gostinski obrat že več kot 150 let, ampak tudi širšo svetovno in krajevno zgodovino, ki se je neizogibno prepletala z življenjem družinskih članov. »Vse se je začelo okrog leta 1840, ko si je prapraded, ki je bil čevljar, zamislil, da bi strankam med čakanjem ponudili kozarec vina in prigrizek,« je začel s pripovedjo Avguštin Devetak. Že par let pozneje je vodenje gostilne prevzel sin Ivan, ki so ga imenoval »Čuot«, saj je bolehal za otroško ohromelostjo. Z ženo Marijano je Ivan Čuotov imel enajst otrok, med temi je bil tudi Avguštin, ki so ga imenovali Ušto in je po prvi svetovni vojni prenovil hišo svojega očeta in z ženo Žuto upravljal gostilno vse do leta 1964. Takrat je upravljanje gostilne prevzel njun najmlajši sin Renato. Z ženo Helko je imel dva otroka, Nerino in Avguština, ki je v 80. letih prevzel upravljanje Lokande Devetak z ženo Gabriello in jo s štirimi hčerkami uspešno vodi še danes.