V kuhinji novega vrtca v Sovodnjah čakajo na plin

»Novi sovodenjski občinski vrtec bo povezan na plinsko omrežje pred koncem novembra oz. v začetku decembra. Do težav je prišlo na relaciji med podjetjem Acegas-Aps-Amga, ki mora poskrbeti za priključek na plinsko omrežje, in družbo Heracom, ki je dobavitelj plina. Nad početjem obeh podjetij smo zelo razočarani, zaradi česar bomo na zadevo opozorili goriškega prefekta Raffaeleja Ricciardija.« Tako pravi sovodenjski župan Luca Pisk v zvezi s težavami s priključkom na plinsko omrežje, do katerih je prišlo v novem sovodenjskem vrtcu oz. v njegovi kuhinji, kjer plin potrebujejo za pripravo hrane. Ker poslopje še ni priključeno na plinsko omrežje, kosila pripravljajo v starem vrtcu, kjer otroci tudi pokosijo in se poleg tega še igrajo na tamkajšnjem igrišču.

Župan poudarja, da so na občini glede priključka na plinsko omrežje od vsega začetka sledili navodilom družb Acegas-Aps-Amga in Heracom, ki pa zatem nista še uredili zadeve in zvračata ena na drugo odgovornost za nastalo situacijo, čeprav je bilo začetno predvideno, da bosta vse skupaj uredili takoj po odprtju vrtca. »Kar delajo, je res nesramno. V naši občini so podobne težave imeli tudi nekateri zasebniki in podjetja, ki so morali več mesecev čakati, da so se zadeve uredile,« opozarja Pisk, po katerem so za rešitev težav morali skleniti novo pogodbo o dobavi plina, sicer računajo, da bosta podjetji Acegas-Aps-Amga in Heracom vrtec povezali na plinsko omrežje pred koncem novembra oz. v najkasneje v začetku decembra.

Opozicija vložila vprašanje

Včeraj so v zvezi z nastalo situacijo v sovodenjskem občinskem vrtcu s svetniškim vprašanjem zahtevali pojasnila svetniki opozicijski svetniških skupin Slovenska skupnost in Tommasi župan. »Že od vsega začetka je zgledalo dokaj čudno, da se je okrog kosila videvalo otroke, kako so se igrali na vrtu pred starim sovodenjskim vrtcem. Po nekaterih poizvedbah in pogovorih naj bi bil problem v tem, da kuhinja v novem vrtcu še ni pripravljena oziroma naj ne bi bila povezana na plinsko omrežje. Če je to res, gre za vprašljivo zadevo, saj se lahko zares vprašamo, kako je potem sploh do odprtja vrtca prišlo? Ali vrtec sploh razpolaga s potrebnimi dovoljenji za obratovanje?« so v svetniškem vprašanju zapisali opozicijski občinski svetniki, ki so zahtevali pojasnila tudi glede delovanja ogrevanja, kar sicer ni vezano na vprašanje priključka na plinsko omrežje. Novi vrtec je namreč opremljen s talnim ogrevanjem, toplotno črpalko in fotovoltaičnim sistemom, tako da ga ne ogrevajo na plin, ki ga po drugi strani kot rečeno potrebujejo za pripravo hrane v kuhinji. V prejšnjih tednih so nov ogrevalni sistem že uspešno preizkusili in uporabljali, medtem ko je bilo včeraj zjutraj v notranjosti vrtca hladneje kot v prejšnjih dneh.

Pristojno podjetje, ki skrbi za vzdrževanje ogrevanja, je opravilo preverjanje in ugotovilo, da se je naprava samodejna ustavila zaradi napake, nakar so jo ponovno zagnali in je spet začela delovati, kot bi morala.

Glede začasne nadaljnje uporabe starega vrtca za kosila občinska odbornica Alenka Florenin dodaja, da je bila celotna zadeva odločena v dogovoru z ravnateljstvom Večstopenjske šole Doberdob, učnim in neučnim osebje. »Vsi so razumeli nastalo situacijo in poskrbeli, da smo lahko udejanjili začasno rešitev. V starem vrtcu imajo malčki kosilo, poleg tega se lahko tudi igrajo na tamkajšnjem dvorišču, ki je ravno tako še vedno na voljo. Ko se je težava pojavila, bi se sicer lahko odločili, da bi obroke naročili pri zunanjem podjetju in bi jih prinašali v nov vrtec. Poleg tega bi lahko tudi sklenili, da bi hrano pripravljali v starem vrtcu in ga nosili v jedilnico novega, kot jo že nosimo v šolo. V dogovor z ravnateljstvom, učnim in neučnim osebjem smo pa ocenili, da je še najboljše še nekaj časa uporabljati za kosila stari vrtec, saj to ne ustvarja prav nobenih težav,« še pojasnjuje Alenka Florenin in poudarja, da težava s priključkom na plinsko omrežje ni nikakor vezana na tehnična preverjanja, potrebna za obratovanje vrtca, ki so jih opravili pred začetkom pouka in s tem med drugim omogočili, da je z novim šolskim letom zaživel tudi novi pomladni oddelek, ki bi ga v starem vrtcu ne mogli odpreti.