V tržiški bolnišnici prvi oddelek za zdravljenje kroničnih bolezni

Med Gorico in Trstom se okrog 90.000 ljudi zdravi zaradi bolezni dihal, težav z delovanjem ledvic in sladkorne bolezni, med temi pa so tudi srčni bolniki. Nekaj manj kot 30.000 pacientov se sočasno bori z več kroničnih bolezni, kar predstavlja zanje večja tveganja in večjo potrebo po hospitalizaciji, po drugi strani kronični bolniki večkrat poiščejo pomoč na urgenci. Zato je zdravstveno podjetje Asugi tako na Goriškem kot na Tržaškem ustanovilo območni specialistični oddelek, s katerim povezujejo delovanje posameznih enot, ki na Goriškem in Tržaškem skrbijo za osebe, ki kronično bolehajo za patologijami srca in ožilja, dihal in ledvic ter sladkorne bolnike.

Več multidisciplinarnih ekip pa naj bi po načrtih zdravstvenega podjetja in v okviru območnega specialističnega oddelka za kroničnega bolnika začelo sodelovati z odprtjem območnih zdravstvenih domov in multidisciplinarnih oddelkov tako na Goriškem kot na Tržaškem. Prvega ravnokar odpirajo v tržiški bolnišnici San Polo, so sporočili v okviru dvodnevnega kongresa o zdravljenju kroničnega bolnika, ki se je začel včeraj na sedežu tržaške univerze v Gorici v Ulici Alviano. Oddelek naj bi začel delovati novembra letos, nato bodo podobnega odprli tudi v Gorici. Druge območne zdravstvene domove načrtujejo na več lokacijah tudi na Tržaškem.

»Potrebna je reorganizacija«

Kongres o zdravljenju kroničnih bolnikov se bo konferenčnem centru v Ulici Alviano nadaljeval še danes in poteka v organizaciji multidisciplinarne ekipe območnega specialističnega oddelka, ki jo sestavljajo direktorji posameznih zdravstvenih enot Andrea Di Lenarda (bolezni srca in ožilja in tudi direktor oddelka), Riccardo Candido (sladkorna bolezen), Roberto Trevisan (bolezni dihal) in Manuela Bosco (bolezni ledvic in dializa).

Tema kongresa je poleg razvoja v asistenci kroničnega in multimorbidnega bolnika tudi reorganizacija javnega zdravstva, ki jo načrtuje zdravstveno podjetje Asugi.