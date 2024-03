Vabijo na Prestolnico čustev

Združenje Terzo teatro prireja v soboto, 6. aprila, poseben glasbeno-plesni večer. Dogodek La Capitale delle emozioni - Musica & danza per GO! 2025 bodo namreč oblikovali izključno goriški oz. novogoriški pevci in pevke ter dve plesni šoli, ki delujeta v mestu. Na oder bodo stopili Tish, Tatjana Mihelj, Giulia Provvidenti in Mauro Tesolin, Paola Rossato in Raffaele Ragusa, Manuel Dominko in Margherita Pettarin. Ob naštetih glasbenikih bodo nastopili še plesalci in plesalke šol Tersicore in GoKaos. Večer, ki se bo začel ob 20.45, bo vodil komik Flavio Furian. Kot sta povedala vodja združenja Terzo teatro Mauro Fontanini in Fabrizio Oreti, goriški občinski odbornik za kulturo, imata Gorici veliko odličnih umetnic in umetnikov, ki so znani daleč naokoli. »Povabili smo jih, naj nastopijo pred goriško publiko, kar so z veseljem sprejeli,« je povedal Fontanini. Redna cena vstopnic je 13 evrov, znižanih pa 11 (za starejše od 65 let) oz. 9 evrov (mlajši od 25 let). Prodaja vstopnic poteka v knjigarni Leg, možen je tudi nakup na www.vivaticket.it.