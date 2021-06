Z videokamerami nad tatove in grafitarje

V Sovodnjah so tatovi v zadnjih dveh letih ukradli šest avtomobilov. Nekateri so bili parkirani na dvorišču oz. pred domovi, nekateri celo v garažah, a so jih lopovi vseeno odpeljali. V preteklosti so v sovodenjski občini imeli težave tudi z grafitarji, ki so nekajkrat popisali telovadnico, občasno so se najrazličnejše packe pojavljale tudi na drugih mestih. Da bi domačinom zagotovili večjo varnost in da bi hkrati zaščitili nepremičnine in opremo v občinski lasti, so se odločili, da v središču vasi namestijo varnostne kamere.

Za postavitev sistema za videonadzor so na občini prejeli dva deželna prispevka. Lani jim je Dežela Furlanija - Julijska krajina zagotovila 11.342 evrov, letos je pristavila še drugih 11.242 evrov. »Odločili smo se, da bomo kamere postavili na dveh lokacijah, in sicer pri pokopališču in pri občinski telovadnici,« pravi sovodenjski župan Luca Pisk in pojasnjuje, da bodo skupno postavili pet videokamer. Ob pokopališču bodo namestili dve, krili bosta tudi območje pred nastajajočim šolskim središčem. Nedaleč od pokopališča ravnokar gradijo novo osnovno šolo, nasproti katere bodo zgradili še nov otroški vrtec.Pri občinski telovadnici v Prvomajski ulici bodo namestili tri videokamere; ena bo usmerjena proti športnemu objektu, ki ga v tem času prenavljajo, tako da je obdan z gradbenim odrom. Druga videokamera bo nameščena ob prehodu za pešce, tretja bo krila občinski park s košarkarsko ploščo in ograjenim igriščem za mali nogomet, ki je od odprtja naprej vseskozi zelo dobro obiskan.

»Trenutno v sovodenjski občini nimamo niti ene videokamere. Za njihovo postavitev smo se odločili tudi po posvetovanju s karabinjerji, ki poudarjajo, da so posnetki zelo koristni pri njihovem preiskovalnem delu,« razlaga Pisk, po katerem so skupaj s karabinjerji tudi izbrali mesta, kjer bodo videokamere na najboljši način služile svojemu namenu.

Župan napoveduje, da bodo pred postavitvijo videokamer pripravili pravilnik za njihovo uporabo, ki ga bo moral odobriti sovodenjski občinski svet. Upravni postopek, s katerim bodo izbrali podjetje, ki bo namestilo videokamere, bodo predvidoma speljali do konca med poletjem. Če ne bo posebnih zapletov, bi lahko kamere namestili konec poletja oz. v začetku jeseni.