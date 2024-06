Zaključen kazenski postopek v zvezi s padcem mlaja v Podgori

Oškodovane stranke so umaknile predlog za pregon, tako da se je kazenski postopek zaključil in se bo zdaj zadeva reševala na civilni ravni. Na goriškem sodišču je včeraj potekal predobravnavni narok v zvezi z nesrečo, do katere je prišlo na predvečer prvega maja 2022 v Podgori, kjer je med postavljanjem mlaja visoko drevo padlo na Michelo Sgubin iz Krmina.

Pričakovali so tak razplet

»Vse skupaj se je razpletlo, kot smo predvidevali. Oškodovane stranke so umaknile predlog za pregon, obdolženci so sprejeli umik ovadbe, tako da je zdaj kazenski postopek zaključen,« pojasnjuje odvetnik Marco Jarc, ki zagovarja nekatere obdolžence. Teh je skupno 32. Po njegovih besedah ostaja odprta le ena pozicija, saj včeraj za enega obdolženca ni bilo v spisu ustreznega pooblastila. Formalno se postopek proti njemu nadaljuje, dejansko se bo zaključil na prihodnji obravnavi, saj bo tudi sam sprejel umik ovadbe.

Do umika predloga o pregonu je sicer prišlo po sklenitvi dogovora med oškodovanimi strankami (poleg Michele Sgubin sta to še njen oče in njena mama) in obdolženci, ki so pristali na plačilo dogovorjenega zneska.

Tožbe še niso vročene

»Zadeva se bo zdaj nadaljevala na civilni ravni,« napoveduje odvetnik Damijan Terpin. Oškodovane stranke še niso vročile tožb, tako da zaenkrat še ni bil ovrednoten tožbeni zahtevek, na podlagi katerega bodo v civilnem postopku določene odškodnine.

»Z dosedanjim razpletom smo zadovoljni. Tako kot smo mi razumno peljali naprej zadevo, so se tudi oškodovane stranke razumno odločile za umik kazenske ovadbe, saj jim kazenski postopek kot tak ne bi prinesel prav nobene koristi,« ugotavlja odvetnik Damijan Terpin.

Odvetnik Vanek Battello pristavlja, da bo včerajšnji sklep o zaključku kazenskega postopka postal pravnomočen v roku petnajstih dni.

In kdaj se bo zadeva nadaljevala na civilni ravni? »To je odvisno od oškodovanih strank, ki morajo vročiti tožbo vsem, ki jih imajo za povzročitelje škode,« pravi Marco Jarc. Ko bodo tožbe vročene, se bo po njegovih besedah civilni postopek začel s prvim narokom, ki mu bodo sledili izvajanje dokazov, ekspertize in sploh vse, kar sodi zraven.

Nesrečno dviganje mlaja

Med dvaintridesetimi obdolženci so bili prebivalci Podgore in vseh sosednjih krajev. Na predvečer prvega maja pred dvema letoma so se zbrali na travniku pred nekdanjo podgorsko osnovno šolo, da bi dvignili mlaj s pomočjo vrvi in lestev, kot so na tem mestu počeli že nekaj let.

Med dviganjem je drevo, visoko preko triindvajset metrov, ušlo izpod nadzora in po nesrečnem naključju zgrmelo na mlado žensko, ki se je znašla ravno pod njim.

Krminčanka Michela Sgubin se je pri tem hudo poškodovala; utrpela je poškodbe trupa, glave in obraza, imela je tudi več zlomljenih reber. Dalj časa je bila v bolnišnici na oddelku za oživljanje, okrevanje in rehabilitacija sta bila dolga, saj sta trajala več mesecev.

Dvaintrideset obdolžencev je bilo osumljenih dveh kaznivih dejanj oz. povzročitve telesnih poškodb iz malomarnosti (v it. lesioni personali colpose, 590. člen kazenskega zakonika) in sodelovanja pri nenaklepnem kaznivem dejanju (v it. cooperazione nel delitto colposo, 113. člen kazenskega zakonika). Po včerajšnjem umiku predloga o pregonu kazenski postopek kot rečeno ne bo stekel.