Zaključena dela na skupnem trgu in na novogoriški železniški postaji

Med predstavitvijo programa odprtja Evropske prestolnice kulture, ki je potekala v torek, 28. januarja v Novi Gorici, je novogoriški župan Samo Turel poudaril, da so se zaključila prenovitvena dela tako na Trgu Evrope/Transalpina kot tudi na novogoriški železniški postaji.

Prenovljen Trg Evrope/Transalpina bo javnosti predstavljen v četrtek, 30. januarja, v petek, 31. januarja, pa bo svečano odprta tudi prenovljena novogoriška železniška postaja. »V enem letu je delavcem uspel izjemen podvig ob tem, da so dela ovirale še najdbe neeksplodiranih bomb iz druge svetovne vojne. Do meseca maja, ko bo potekalo odprtje stalne razstave - Evropske platforme za interpretacijo 20. stoletja, bo prenovljena še stavba EPIC-a, do marca bo prenovljena tudi Super osmica. Zunanjost Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica pa že krasi nov zunanji avditorij. Na vhodih v mesto se ravnokar postavljajo napisi GO! 2025, s čimer bomo izkazali posebno dobrodošlico vsem obiskovalcem Evropske prestolnice kulture. Komunalni delavci hitijo še z zadnjimi deli pri dodatnem urejanju gredic in javnih površin Nove Gorice, ki tudi sicer že velja za urejeno in lepo mesto. Ob koncu se iskreno in z globokim poklonom zahvaljujem prav vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu, da uresničujemo sanje in odpiramo Evropsko prestolnico kulture v Novi Gorici,« je med drugim povedal Turel.

»Ena najpomembnejših investicij vzdolž t. i. EPK distrikta«

Nov videz Trga Evrope/Transalpina bo v četrtek, 30. januarja, medijem predstavilo Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje. Prisotni bodo predstavniki vseh soudeleženih ustanov, od Dežele Furlanije - Julijske krajine do ministrstev RS za kohezijo in regionalni razvoj ter za naravne vire in prostor, Mestne občine Nova Gorica in Občine Gorica. Gradbišče so odprli februarja lani, naložbi, katere cilj je bila ureditev čezmejnega območja skupnega trga ter ulic Caprin, Foscolo in Luzzato, je sledil EZTS GO. »To je ena najpomembnejših investicij vzdolž t. i. EPK distrikta, ki bo osrednje prizorišče Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica-Gorica,« opozarja vodstvo EZTS GO in dodaja, da gre za čezmejno naložbo, za katero je združenje po zaslugi konstruktivnega sodelovanja slovenskih in italijanskih ustanov pridobilo evropska sredstva iz naslova regionalnega operativnega programa FJK (PON ESRR 2021-2027) - Program Evropa 27 in slovenskega nacionalnega operativnega programa (OP 2021-2027) za finančno obdobje 2021-2027. Projekt prenove skupnega trga je namreč v obeh programskih dokumentih prepoznan kot strateški projekt.