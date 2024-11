Zaprtje centra za migrante v Gradišču zahteva tudi novi župan

Podobno kot njegova predhodnica Linda Tomasinsig tudi novi župan iz Gradišča Alessandro Pagotto zahteva čim prejšnje zaprtje centra za repatriacijo migrantov CPR.

Včeraj si je župan, ki je svoj prvi mandat začel po junijskih občinskih volitvah, ogledal center CPR v družbi goriškega prefekta Raffaeleja Ricciardija, med več kot dvournim obiskom ju je spremljala še občinska garantka oseb, ki so jim odvzeli osebno svobodo, Giovanna Corbatto. V Gradišču je trenutno zaprtih 78 migrantov. »Prihajajo iz Tunizije in iz drugih držav Magreba, nekaj tudi iz podsaharske Afrike,« je ob zaključku obiska povedal goriški prefekt Raffaele Ricciardi, ki je pojasnil, da na letni ravni vrnejo v izvorne države približno polovico gostov centra.

»Razmere se v centru v zadnjih časih niso kaj dosti spremenile, tako da so vandalska dejanja so še vedno pogosta,« je razložil Riccardi. Prefektura ima skupaj z upravitelji centra kar nekaj dela z zagotavljanjem varnosti, policisti si vseskozi prizadevajo, da bi ne prihajalo do izgredov. Veliko je mediacije in naporov v mirno bivanje znotraj centra.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku