Zaradi visokih temperatur so razmere še slabše kot običajno

»Leta 2025 si vsi želimo Evropsko prestolnico kulture, ki bi skrbela in si prizadevala tudi za najbolj ranljive, za nevidne ljudi. To so namreč resnično ljudje, ki so v ozadju,« pravi deželna svetnica Laura Fasiolo, ki je včeraj dopoldne spet obiskala goriški zapor. Sedanja situacija zavoda pa je daleč od tega. Razmere so v zadnjih dneh še toliko slabše zaradi visokih temperatur.

Goriški zavod za prestajanje kazni se je znašel v škarjah, saj se na eni strani bori proti prenaseljenosti (zapornikov je 81, medtem ko je maksimalno dovoljeno število 53), na drugi strani pa skuša kljubovati hudemu pomanjkanju ustrezno usposobljenega osebja. Po predpisih bi moralo v Gorici delati 60 ljudi, medtem ko je zaposlenih 40, resnično dejavnih pa veliko manj. »Treba je dati v račun, da tudi delati v takih strukturah, v stalnem kontaktu z ljudmi s težavami, ni enostavno, saj se lahko tudi pri zaposlenih z lahkoto razvijejo razne duševne težave,« ugotavlja Fasiolo in dodaja, da je v notranjih prostorih zapora neverjetna in neznosna gneča. V vsaki celici je trenutno do devet ljudi. »S 34 stopinjami, brez klime, se v takih okoliščinah znori,« izpostavlja deželna svetnica. Edino blažilo so v celicah prhe. Vročina nedvomno vpliva na že tako kritično stanje in na razpoloženje zapornikov in paznikov. Klima ni na voljo niti v uradih.