Že več kot četrt stoletja oplajajo obmejni prostor

Kar 28 dogodkov v petih gledališčih in osemnajstih kleteh, turističnih kmetijah in zgodovinskih rezidencah, šest koncertov revije mladih glasbenikov Jazz&Taste, predstavitev knjige in podkasta – vse to, in še več, ponuja letošnji 27. festival Jazz&Wine of Peace, predstavljen včeraj na županstvu v Krminu.

Glasbena prireditev krožka Controtempo s svojimi svetovno znanimi gosti že več kot četrt stoletja kulturno, turistično in enogastronomsko povezuje obmejno območje. Ne da bi sploh za to vedela, je bila nekakšna predhodnica evropskega leta GO! 2025, je uvodoma poudaril novi predsednik prireditelja Marco Pessotto. Tudi številni drugi »institucionalni« udeleženci so podčrtali ta pomen. Krminski župan Roberto Felcaro je izpostavil vse dobro, kar je festival postoril za rast in spoznavanje krajevnega ozemlja in njegovih gospodarskih, predvsem vinskih danosti. Zadnji teden oktobra se tu tre gostov iz Avstrije, Nemčije, Slovenije, Hrvaške in drugih krajev severne Italije, kar uvršča Jazz&Wine of Peace med prvih sedem največjih džezovskih festivalov v državi.

Predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin je nakazal, kako je festival iz prvotne »nišne prireditve« prav v vinski obliki eksplodirajoče brizgnil na Goriško in čez mejo ter s svojim pljuskom blagodejno združil glasbo, umetnost, kulturo, okolje in dobrote tega območja. Za župana Gradišča Alessandra Pagotta je to sad ekipnega dela v korist promocije teh krajev. Krminska odbornica za kulturo Anna Bortolotti je spomnila na te kraje, kleti, gledališča, turistične kmetije, ki jih binom kultura-glasba vsako leto na novo oplaja, s čemer se je popolnoma strinjala predstavnica združenja kletarjev Elda Felluga, medtem ko je vodja projekta Micaela Passon nakazala dosedanji doprinos dejavnostim na ozemlju iz Sklada za male projekte GO!2025.

Uvod v znamenju povezovanja

Umetniški vodja festivala (in podpredsednik krožka Controtempo) Pierluigi Pintar je imel pri predstavitvi prireditve kar velik zalogaj. Začel je z novostjo, »povezavo« s pobudo Zrcala/Specchi revije Glasbe sveta, v okviru katere se bosta 23. oktobra predstavila uveljavljeni ameriški pianist Jason Moran v Gradišču in afriška pevka in kitaristka Fatoumata Diawara v goriškem Verdiju. Zvočna »predjed« festivala bo 21. oktobra v goriškem Kulturnem domu, kjer bo Zerorchestra pod vodstvom nizozemskega pianista in dirigenta Daana van den Hurka poskrbela za glasbeno kuliso pred stoletjem posnetega nemega filma Girl Shy.

Osrednji koncerti bodo – kot običajno - potekali v krminskem gledališču. V četrtek, 24. oktobra, bo v triu nastopila talentirana afriška saksofonistka Camilla George. Dan pozneje se bo ameriški bobnar Hamid Drake s svojo izjemno skupino poklonil spominu pianistke Alice Coltrane, Johnove soproge.

V soboto, 26. oktobra, bo v dvorani ob džezu vzklila poezija, ki jo je trinidadski pesnik Anthony Joseph svojevrstno prelil v glasbo. Sklepno dejanje festivala pa bo v nedeljo, 27. oktobra poverjeno ameriškemu kitaristu Kurtu Rosenwinklu: s svojim kvartetom bo iz pozabe »obudil« skladbe s posnetka, poniklega pred več kot četrt stoletja.

Friedlander in Cain

Na slovenski strani bo izstopal predvsem koncert skupine ameriškega čelista in komponista Erika Friedlanderja z izjemnim gostom, pianistom Urijem Cainom, ki bo v Vili Vipolže 27. oktobra. Istega dne bo v okviru revije Zrcala/Specchi na posestvu Ščurek na Plešivem na solo koncertu (s poznejšo degustacijo) nastopil ameriški pianist Jamie Saft. Dan prej bo v novogoriškem Kulturnem domu igrala zelo zanimiva »cirkuška« skupina norveškega bobnarja Paala Nilssena-Love.

Kulturni dom v Gorici bo 27. oktobra prizorišče zaključne prireditve glasbene delavnice. V sodelovanju s tržaškim konservatorijem Tartini jo bodo vodili švicarski trombonist Samuel Blaser, francoski kitarist Marc Ducret in danski bobnar Peter Bruun, vsi trije izjemni džezisti, ki bodo 25. oktobra nastopili v triu v Vili Nachini Cabassi v Rožacu.

Med ostalimi gosti gre omeniti kvartet ameriškega vibrafonista Joeja Lockeja v Vili Attems v Ločniku, trio slavnega ameriškega pianista Marca Coplanda v gledališču v Gradišču in skupino mladega italijanskega trombonista Mattea Paggija v Vili Codelli v Mošu.

Koncert za Maura Bardusca

Umetniški vodja festivala Jazz&Wine of Peace Pierluigi Pintar se je včeraj spomnil junija letos preminulega Maura Bardusca. Od ustanovitve je bil 26 let umetniški direktor festivala in tudi letošnja izvedba je v veliki večini sad njegovega dela. Festival se mu bo oddolžil z dvema njegovemu spominu posvečenima koncertoma. V petek, 25. oktobra, ob 11. uri bosta v benediktinskem samostanu v Rožacu na Koncertu za Maura zaigrala organist Glauco Venier in trobentar Mirko Cisilino. V nedeljo, 27. oktobra, pa bo v Kulturnem domu v Gorici tolkalist Zlatko Kaučič s svojimi gosti njemu poklonil koncert Objemi/Abbracci/Hugs.