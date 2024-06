Ženska lepota in trenutki svetlobe, ki rodijo senco

V četrtek so v goriškem parku Basaglia odprli dvojno razstavo in obenem prvo skupno razstavo prijateljev, ki ju umetnost spremlja skozi življenje. Slikar Gigo de Brea, ki živi in ustvarja v vasi Novelo na Krasu, se predstavlja z risbami portretov žensk z naslovom Navdih in adoracija (občudovanje), fotograf David Verlič iz Šempetra pri Gorici pa z izborom fotografij iz cikla Estetika obskurnega (nejasnega). Uvodoma je spregovoril Franco Spanò, predsednik društva Prologo iz Gorice, umetnika pa je predstavil pobudnik razstave Livio Caruso. Za glasbeno spremljavo sta bila zadolžena Francesca Pipia na flavti in Sandro Bucciol na kitari iz skupine Yellow Garage. Slikarsko-fotografska razstava bo na ogled do 5. julija.

Gigo de Brea (1963) je izmed številnih risb, ki jih je ustvaril z barvicami, na ogled postavil portrete nimf iz Srednje ekonomske šole Nova Gorica, kjer že petindvajset let poučuje umetnost. »Ko mi je mama kot dvanajstletnemu dečku podarila knjigo z renesančnimi portreti, je bilo to ključno. Od tedaj sem zaljubljen v mlado žensko estetiko. Z leti poučevanja in predvsem opazovanja sem izluščil določene tipe fiziognomij, ki so me prevzeli in jih enostavno občudujem,« je obrazložil na odprtju. »Pričujoče risbe so meditacija o minljivi ženski lepoti, ki je tako rekoč nesmrtna.«