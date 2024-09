PERSPEKTIVE: Ali bo še kdaj pomlad?

2009: Star sem petnajst let in odrasli govorijo o finančni krizi v ZDA. Država rešuje banke »too big to fail«, nereguliran kapitalistični finančni sistem, »Yes we can« Baracka Obame in gibanje »Occupy Wall Street«. Moja družbenopolitična zavest se šele razvija. Učim se spreganja konjunktivov v latinščini. Gospodarska kriza, ki se v Evropi kaže kot recesija, kriza zaradi dolga, »austerity« in »quantitative easing« Maria Draghija. Ravnateljica, šola je okupirana!

2013: Imamo dva papeža, matura in interrail po Evropi.

2014: Evromaidan in ruska aneksija Krima, vendar še ne vem točno, kaj se tam kuha. Poletje v Kamerunu: sam med Afričani. Še nekaj ekonomije: trenja med Grčijo in trojko, jaz pa se veselim zmage Ciprasove Sirize januarja 2015, preden vstopim v zgradbo H3 tržaške univerze, kjer bom opravljal izpit iz matematične analize. Šele ob tretjem poskusu se lahko veselim opravljenega izpita, za Ciprasa pa je bil izid še nekoliko slabši.

Poletno delo v restavraciji v Londonu. Nedolgo za tem celotna družba nemočno in cinično spremlja brodolome beguncev v Sredozemlju: kriza zaradi pribežnikov, ki so dveh kategorij, in sicer ekonomski migranti in prosilci za azil. Koliko je vredno življenje sočloveka? Smo vsi enaki? Truplo triletnega Alana Kurdija na plaži. Načelo »refugees welcome« in invazija ljudi drugih kultur. Slogani, nesposobnost upravljanja sistema in evropska razdeljenost. Stopnjevanje krize terorizma zaradi vzpona Isisa in vojna v Siriji. Simpatiziram s Kurdi, prijateljem svetujem, naj obiščejo Pariz, ne glede na atentat v Bataclanu, sam pa obiščem občino Molenbeek v bruseljski regiji po izmenjavi na Irskem.

2016: Triletje se bliža koncu, mislim, da je svet lahko boljši od vsega tega, žalostno spremljam Brexit, medtem ko se sprašujem, kaj bi s sabo po diplomi. Eksistencialna kriza: veliko vprašanj, dvomov in malo gotovosti. Izvolitev Trumpa: Američani so pač posebna vrsta. Niti tokrat ne vem še točno, kaj se dogaja, in podcenjujem sporočilo, ki prihaja iz ZDA. Kitajci nas bodo pojedli na solati? In končno definitivno ozaveščanje družbe o novi krizi - ekološki. Protest Grete Thunberg in globalno segrevanje. Previsoke emisije CO2, razogličenje. Kako obdržati kakovost življenja in ekonomsko rast na trajnosten in okolju prijazen način? En planet ni dovolj za vse. Topljenje ledenikov, požari, suše. Voda je zlato tega stoletja. Svetovno prebivalstvo se približuje 8 milijardam ljudi, jaz pa se po življenju v Rimu in Milanu selim v Brazilijo. Vzporedno življenje. Šele, ko zapustimo Evropo, spoznam, kako deluje svet.

2019: Kaj nas še čaka? Solze od veselja v Riu de Janeiru, obisk Pepeja Mujice v Urugvaju in vrnitev v Evropo. Pravzaprav Slivno in covid-19. Zdravstvena kriza z intenzivnimi negami pod pritiskom. Ostanite doma, vse bo še dobro. Kriza nas bo izboljšala. Aha. Če se sami nismo ustavili, nas je pač svet. Bratje Karamazovi, Kapital 21. stoletja, igranje kart in tek po slivenskih gozdovih kot formula za »lockdown«. Privilegij.

Poletje 2020: Delovne izkušnje v Franciji, diploma in nova služba v Trstu. Potovanje na Kubo in filozofija »mañana es un otro dia«.

Nov dan: februar 2022 in oktober 2023. Vojna in nenehno vračanje zgodovine. Geopolitika. Evropa zbudi se iz sladkih sanj. Narodi in države ne mislijo samo na ekonomijo. Sicer pa inflacija, ponovno Mario Draghi in erozija kupne moči. Kje je srednji sloj? Ali še verjamemo v boljšo prihodnost? Čas je vreden več od denarja. Ali ne bi morala tehnologija človeku olajšati delo, da bi delal manj? Umetna inteligenca. Čez nekaj desetletij bomo ponovno nepismeni in »pisanje po človeško« bo postal nov poklic. In nova kriza, morda najhujša: demografska. Staranje prebivalstva, tiho umiranje družbe. Ali bi moral reči kolektivni samomor? Vračanje k triadi Bog-Domovina-Družina in pokojnine. Delajte otroke. Ameriški vojaški ščit ni več zagotovljen. Bomo vpoklicani v vojsko? Nekoč nepojmljiva debata, danes pa realen problem.

Oprostite, kdo je pravzaprav sovražnik? Družbena omrežja škodijo. »Cancel culture« in politična korektnost, ki je šla predaleč. Moralističen pristop identitarne levice preusmerja veter v jadra novi desnici. Vračanje ekstremizma v Evropi, globalizacija v krizi in svet, ki izziva Američane. Vojn ni konec. Jaz pa, svež tridesetletnik, se pripravljam na maraton in se še vedno sprašujem, katera je moja pot.