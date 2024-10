POD PREPROGO: Nočejo ga ustaviti

Napad na ekipo RAI3 v Libanonu, ki je povzročil smrt libanonskega šoferja, je na prvi pogled neznaten dogodek sredi vojne. Kaj je smrt enega človeka spričo masakra že več tisoč nedolžnih v Libanonu? Kaj napad na novinarje s kamni, ko pa je izraelska vojska v Gazi načrtno ciljala na novinarje in jih ubila med 130 in 150?

Vendar gre za signal, ki ga ne gre prezreti. Napad ni bil načrtovan, bil je spontan odziv preživelih po izraelskem bombardiranju. Znesli so se nad novinarsko ekipo tistega Zahoda, proti kateremu se - ne samo v Palestini in Libanonu - kopiči bes in občutek nemoči.

Dogodek bi lahko bil znanilec nečesa večjega in krutejšega, kar se lahko razvije v bodoče. Vsak poskus obvladovanja nepokornih držav z vojaško silo je obrodil še hujši odpor. Zrušenje sunitskega režima v Iraku je spočelo Islamsko državo. Prav tako v Palestini: prva intifada je bila izraz množičnega ljudskega odpora proti okupaciji, le toliko nasilna, kolikor je nasilje izzivala vojaška represija. Druga intifada je prešla na samomorilske napade; tretjo smo videli 7. oktobra lani.

Izrael izkazuje danes nedosegljivo vojaško premoč. Kratkoročna taktična premoč pa se vedno ne ujema z dolgoročno strateško. Prvo kroji vojaška moč, drugo politika in diplomacija. Povsem možno je, da bo Izrael dosegel vse svoje vojaške cilje, a da bo potem še manj varen. Mir sloni na pravičnosti, ne na strahovladi.

Koliko besa in sovraštva bodo pustile za sabo izraelske bombe po vsem svetu, ki Zahodu očita dvojne standarde. Pridigamo o demokraciji, človekovih pravicah, vladavini prava, potem pa smo v Ukrajini pohodili diplomacijo in pripravili teren za - danes zavoženo - vojaško konfrontacijo z Rusijo, ker je napadla suvereno državo.

Kaj pa Libanon, ali ni suverena država? In Sirija, ki jo je Izrael v sedmih dneh bombardiral že 17-krat? In Iran? Je kdo vprašal Irance, ki z razlogom protestirajo proti srednjeveški teokraciji, ali si želijo, da bi jih prišel osvobajat Netanjahu ali da se na perzijski prestol iz ZDA vrne Reza Kir Pahlavi, potem ko se je narod s Homeinijem rešil njegovega očeta in roparskih angloameriških naftnih družb?

Zahodne demokracije, med katere naj bi sodil tudi Izrael, so prve, ki ne spoštujejo lastnih načel. Ameriški imperij je v fazi razkroja, ki bo najbrž trajal še dolgo, in svojo premoč uveljavlja le še z brutalno silo. Diplomacijo so opustili, politične strategije ni več, Združene narode so onesposobili. Evropi so naložili breme samomorilske vojne z Rusijo. Bližnji vzhod dominirajo preko Izraela.

Ne vemo, kaj sta si po telefonu povedala Biden in Netanjahu. Vidimo pa dogajanje, igro dobrega in hudobnega policaja, ki imata isti cilj. Izraelski premier si zato drzne bombardirati tudi modre čelade ZN v Libanonu. Vsako drugo državo bi doletele sankcije, bojkot, morda vojaški poseg svetovnega policaja. Pa niti ne bi bilo potrebno. Ko bi ga Biden zares hotel ustaviti, bi mu preprosto ustavil finančno in vojaško pomoč. A tega noče, ali pa ne more. Netanjahu zato ve, da bo vselej imel na voljo neizmerne zaloge orožja. Za uničenje Gaze je izkoristil tudi strateška skladišča orožja, ki so ga ZDA hranile v Izraelu za primer potrebe.

A nove zaloge še prihajajo. Mirovni inštitut v Stockholmu je ugotovil, da so v letih 2019-2023 ZDA nudile Izraelu 69 odstotkov uvoženega orožja, Nemčija 30, Italija pa en odstotek, toliko kot ves preostali svet. Vse evropske države so podpisnice Mednarodne pogodbe o trgovini z orožjem, ki prepoveduje izvoz v države, ki bi orožje lahko uporabile proti civilistom. Natanko to, kar Izrael že eno leto počne v Gazi, zdaj pa še v Libanonu in drugod.

Obvezo sta menda spoštovali Španija in Belgija. Velika Britanija in Francija le delno, saj še vedno nudita sestavne dele za drone. Italija po 7. oktobru ni ustavila izvoza, kot je lagal minister Crosetto. Zamrznili so le nova naročila, medtem pa v Izrael poslali za 7 milijonov evrov že naročenega orožja. Nemčija obilno zalaga Izrael, četudi manj kot nekoč: letos do avgusta za 14,5 milijona evrov, lani (tudi po agresiji na Gazo) pa v celem letu 326,5 milijona. Nadomestilo za vse, kar je zmanjkalo, in še veliko več prihaja iz ZDA. Biden je odobril več milijardnih pošiljk in ustregel prav vsaki izraelski zahtevi.

Pa se bo kdo še vprašal, zakaj nas svet sovraži?