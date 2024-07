Verdijev trg je bil v ponedeljek zvečer poln do zadnjega kotička. Sede in pokonci so poslušalci nestrpno pričakovali nastop enega najbolj pisanih, etnično mešanih ter zanimivih orkestrov na glasbeni sceni. To je Etno Histeria World Orchestra, ki je v Trstu gostoval že tretjič.

Šestdeset glasbenikov iz vse Evrope, Avstralije, Nove Zelandije, Čila, Indije in Tunizije se je odzvalo povabilu Zveze slovenskih kulturnih društev. Le pet dni so glasbeniki vadili v Truškah, v slovenski Istri, učenje je potekalo horizontalno. Eden drugega so učili tradicionalnih napevov z vsega sveta, veliko je bilo tudi avtorskih skladb mladih virtuozov. »25 ur na dan igramo,« se je s publiko šalil Matija Solce, lutkar in koordinator projekta.

Orkester je publiko v petek zabaval dobro uro in pol, vrstile so se skladbe, kot so češka pesem o tragični ljubezni, v kateri se pojavi motiv lastovice. Ptica se je nato vrnila v slovenski ljudski Zrelo je žito, ki jo je odpela Nika Solce, fotografinja in glasbenica, sicer pa Matijeva sestra.

Viki iz Indije je na tipično leseno flavto soliral v skladbi, ki jo je sam napisal, navdih je iskal v izmišljenem potovanju človeštva na več tisoč svetlobnih let oddaljen planet. Maria iz Čila se je najprej izkazala na tolkalih, na kar je v portugalščini suvereno zapela brazilsko pesem. Poslušali pa smo tudi arabščino, v kateri je pel Hakim iz Tunizije. Neizpodbitno dejstvo je, da so se glasbeniki zabavali. Mešanica improvizacije in živahnih ritmov je marsikatero osebo v publiki spravila pokonci. Ob taki glasbi pete kar same začnejo srbeti.