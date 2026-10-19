Kozmonavti prejeli vesno za najboljši animirani film

Kozmonavti so najboljši slovenski animirani film. Delo goriškega režiserja Lea Černica je na Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejelo vesno za najboljši animirani film. Intervju z večkrat nagrajenim režiserjem smo objavili v nedeljski številki Primorskega dnevnika. Obe projekciji v Portorožu sta bili na festivalu zelo dobro obiskani, Černic pa je v Portorožu požel tako smeh kot aplavz.

Vesna ni prva nagrada, ki jo je Černic prejel za svoje animirano delo. Režiser je na izjemno uspešni mednarodni festivalski poti med drugim slavil na mednarodnem festivalu animiranega filma Animest v Bukarešti, na Dnevih slovenskega animiranega filma v Slovenj Gradcu ter na mednarodnem festivalu fantastičnega filma Neuchâtel (NIFFF – Neuchâtel International Fantastic Film Festival) v Švici, kjer je režiser prejel nagrado občinstva.

Zgodba pripoveduje o Kozmonavtih na intergalaktičnem križarjenju za samske osamljene duše, ki hrepenijo po poljubih in dotikih, v iskanju kančka ljubezni sredi vesolja.