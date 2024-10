Na Frankfurtskem knjižnem sejmu tudi o EPK

Knjige in založniki z vsega sveta so ponovno zavzeli nemško finančno metropolo Frankfurt. Uradna slovesnost z letošnjo častno gostjo Italijo ob odprtju 76. Frankfurtskega knjižnega sejma je bila v torek zvečer, včeraj pa je sejem vrata odprl za strokovno javnost. Običajni ljubitelji knjig bodo na sejemsko prizorišče lahko romali od petka dalje. Sejem se bo končal v nedeljo s podelitvijo nagrade za mir nemških založnikov in knjigotržcev ameriški novinarki in zgodovinarki Anne Applebaum.

Na knjižnem sejmu v Frankfurtu se na stojnici Javne agencije za knjigo Republike Slovenije s svojimi novostmi predstavljata tudi Založništvo tržaškega tiska in Mladika. Med novostmi izstopa dvojezična pesniška zbirka Marije Kostnapfel Gedichte/Pesmi, ki je ravno izšla pri Mladiki. Pesmi je v nemščino prevedla Metka Wakounig.

V italijanskem paviljonu pa so posebno mesto namenili Trgu Evrope / Transalpina, ki promovira evropsko prestolnico kulture 2025. Tu predvajajo tudi dokumentarec Anje Medved Spovednica tihotapcev (Kinoatelje), gostili pa bodo med drugim Miho Kosovela in Diega Maranija.