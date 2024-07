Poirot tokrat med beneškimi kanali

Poletni filmski spored v tržaškem Ljudskem vrtu ponuja jutri zvečer ob 21. uri celovečerec, ki ga je irski avtor Kenneth Branagh posnel v Benetkah.

Po romanu Agathe Christie Zabava za noč je danes štiriinšestdesetletni igralec, režiser in producent prilagodil film Umor v Benetkah in pri tem dogajanje iz Velike Britanije preselil v staro jedro mesta na vodi.

Poirot, slavni detektiv, se je po dveh svetovnih vojnah in neskončni seriji anekdot, ki so ga nadvse razočarale, odločil, da se umakne in se prepusti počitku. Brezdelju in hkrati celjenju bolečih ran se posveča v Benetkah, kjer ga jeseni, ob noči čarovnic, stara prijateljica Ariadne Oliver povabi, da okusi novo izkušnjo.

Prav v laguni ga prepriča, da se udeleži skupinskega srečanja v stari, zakleti beneški palači, kjer mora tudi Poirot priznati, da kljub vsemu obstaja nekaj več od tega, kar je racionalno dokazljivo. Skupina se sestaja, da bi obujala spomin na tragični samomor mladega dekleta. Gre za hčerko lastnice dekadentnega prostora, v katerem potekajo tedenska snidenja. Dekle si je pred leti vzelo življenje prav v palači, po kateri naj bi se tudi danes gnetla še kopica drugih duhov iz preteklosti. A kmalu se iz pripovedi, ki prihajajo iz onstranstva, razbere, da dekle ni naredilo samomora, temveč, da so jo ubili ...

Nova resnica prepriča Herculeja Poirota, da se spet spravi k delu, pa čeprav med trgi in kanali in morilca po novem išče celo med skupino udeležencev večera v beneški palači.

Kenneth Branagh je v film znal vtkati tudi like in odlomke nekaterih drugih del Agathe Christie, kar mu je omogočilo, da je realiziral celovečerni film, najbrž najboljši izmed treh, ki jih je doslej posvetil zgodbam slavne britanske pisateljice, hkrati pa je to tudi njegovo najbolj osebno delo. Prav kriminalka Assassinio a Venezia (Umor v Benetkah) je do danes pritegnila v kinodvorane največ ljudi in za samega Branagha postala dober rekord.

Assassinio a Venezia

Država: ZDA, 2023

Režija: Kenneth Branagh

Igrajo: Kelly Reilly, Michelle Yeoh in Kenneth Branagh