Tudi po 40 letih znajo presenetiti

Že spet Melvins! Kot vsako leto nam ameriška skupina tudi letos ponuja novo ploščo. Njena glasbena žilica je očitno neskončna. Melvinsi spadajo prav gotovo med najbolj produktivne bende na svetovni glasbeni sceni. Skupina, doma iz Aberdeena, mesteca v ameriški zvezni državi Washington, je v štiridesetletni glasbeni karieri izdala več kot trideset studijskih plošč in EP-jev. Ob teh pa še cel kup drugih glasbenih kompilacij in live albumov. Po plošči Bad Mood Rising iz leta 2022 je konec aprila zagledal luč nov plošček Tarantula Heart.

Skupino Melvins sta leta 1983 ustanovila karizmatični pevec in kitarist Buzz Osborne, bolj znan kot King Buzzo, in bobnar Dale Crover. Bend je že od samega začetka izstopal kot glasbeno »neobičajna« skupina. V svoji dolgi karieri so Melvinsi bili za vzgled številnim slovitim bendom, tu mislim na primer na skupine Tool, Soundgarden in seveda Nirvana. Ravno Kurt Cobain je nekoč izjavil: »Preteklost, sedanjost in prihodnost glasbe predstavlja skupina Melvins«. Posebnost skupine je, poleg grotesknega nastopanja, izreden nivo ter sposobnost prepletanja neštetih glasbenih ritmov in žanrov nasploh.

Melvinsi so zasloveli leta 1993 z albumom Houdini. Gre za prvi bendov album pod okriljem velikanke Atlantic Recordings. Edinstvena priložnost se je Melvinsem ponudila predvsem zato, ker je v tistih letih grunge glasba postala globalno (pop)ularna in to zaradi uspeha benda Nirvana. Njegovemu pevcu Kurtu Cobainu, ki je takrat spadal med glavne zagovornike Melvinsev, so zato dodelili producentsko plat snemanja. Stvar se pa ni iztekla, kot bi se morala, Cobain je namreč takrat že nevarno lebdel v vrtincu mamil. Osbornu in ostalim pa je kljub Cobainovi »odsotnosti« uspelo posneti sijajen album! Trinajst komadov za skoraj uro agresivne, heavy glasbe.

Sledilo je cel kup drugih plošč, v katerih so King Buzzo in njegovi stalno eksperimentirali, tu pa tam celo pretiravali. Po štiridesetih letih pa bi kdo morda mislil, da se bo bend počasi umiril. Kje pa! Melvinsi še vedno snemajo ploščke kot za stavo. Tokrat spet kar z dvema bobnarjema. Daleu Croverju se je namreč pri snemanju novih komadov pridružil še bobnar skupin Stone Sour in Ministry Roy Mayorga. Nova plošča Tarantula Heart je tako prava ritmična bomba! Začne se z devetnajst (!) minut dolgo pesmijo Pain Equals Funny. V njej je cel kup kitarskih distorzij, veliko psihedelije v Hawkwind stilu, a tudi trdih sludge in doom ritmov. Naslednja Working To Ditch je sludge monolit, She’s Got Weird Arms pa diametralno nasprotna skladba z new wave refrenom. Allergic To Food lahko označimo kot deliranten rokenol, zaključno Smiler pa kot agresivno stoner koračnico.

Skratka, po štiridesetih letih nas Melvinsi še znajo presenetiti!

Tarantula Heart

Melvins

Alternativni rok, doom/sludge

Ipecac Recordings, 2024