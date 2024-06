Turška zima v očeh izredne Nuray

Med premierno predstavitvijo na lanskem festivalu v Cannesu se je turški režiser Nuri Bilge Ceylan opravičil občinstvu za svoj do danes najdaljši film, ki traja več kot tri ure, pa čeprav je prav zajetnost avtorjevih zgodb ena osrednjih dodanih vrednosti celovečercev, s katerimi že skoraj tri desetletja opisuje turško stvarnost in jo vsakič znova vsaj malo približa svetu.

Dogajanje njegovega zadnjega filma je spet postavljeno v Anatolijo. Samet že četrto leto uči likovno vzgojo na državni šoli v zakotni vasici Bližnjega vzhoda. Profesor prihaja iz Istanbula in podeželsko okolje ga karseda utesnjuje in dolgočasi. Zato upa, da se bo kmalu lahko vrnil v rojstno mesto. Sametova najljubša učenka je 14-letna Sevim, s katero se večkrat prijateljsko pogovarja in včasih tudi položi roko okoli njenih ramen. Ko se po počitnicah spet vrne v zasneženo vas na vzhodu turške regije, mu temnolaso dekletce naslovi ljubezensko pismo, ki ga kmalu prebere večji del profesorskega zbora in to postavi Sameta v velike težave. Ukor pomeni še daljše obdobje poučevanja in življenja v provincialnem turškem okolju. Njegovi upi, da se bo končno lahko približal domu in velemestu, se zdijo še bolj oddaljeni. Takrat Sametu priskoči na pomoč prijateljica in kolegica, Nuray.

Kot je povedal petinšestdesetletni turški režiser, ki v vseh filmih skrbi tudi za izredno fotografijo, skozi pripoved o učitelju ni želel prikazati le razlik med gostiteljem in prišlekom, psiholoških posledic življenja na obrobju ter občutkov izolacije in odtujenosti, pač pa tudi težke vsakodnevne boje prebivalcev regije ter dinamiko geografskega in etničnega tkiva, v katerega so vpeti.

Film, ki ga je režiser postavil v dolgo zimo oddaljene vasice, se navidezno ustavlja pri vsakodnevnem življenju mlajših in starejših ljudi, ki v njej prebivajo. V resnici pa delo gledalcu ponudi razmislek o sodobni turški zgodovini, družbi in aktualnosti, ki označujejo življenje države. Poleg Sameta in Nuray v filmu nastopa tudi Kenan. Velik prijatelj, a kmalu tudi Sametov sovražnik, ki se zagleda v lepo in nesrečno Nuray. Prav v usodi izrednega lika, ki je v Cannesu zagotovil igralki Merve Dizdar nagrado za najboljšo žensko vlogo, se zrcali sodobno turško dogajanje.

Racconto di due stagioni

Država: Turčija, Švedska, Nemčija in Francija, 2023

Režija: Nuri Bilge Ceylan

Igrajo: Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici in Ece Bağci