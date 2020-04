Umrl je France Bernik

V 93. letu je danes umrl akademik, literarni zgodovinar in pisatelj France Bernik. Med letoma 1992 in 2002 je bil predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), od leta 2003 pa njen častni član. Leta 1997 je prejel zlati častni znak svobode Republike Slovenije, leta 2005 je postal častni meščan Ljubljane.

France Bernik se je rodil 13. maja 1927 v Ljubljani. Realno gimnazijo je končal v Ljubljani leta 1946, diplomiral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz trinajste (slavistične) študijske skupine leta 1951, bil do 1957 asistent za slovensko literarno zgodovino na ljubljanski filozofski fakulteti, tedaj izključen iz političnih razlogov in tri leta in pol brez zaposlitve, piše na spletni strani SAZU.

Bil je med drugim več kot desetletje tajnik in urednik Slovenske matice, od leta 1972 do 1999 pa znanstveni sodelavec, nato višji znanstveni sodelavec in še znanstveni svetnik v Inštitutu za slovensko literaturi in literarne vede Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU.

Objavil je več kot štiristo znanstvenih in strokovnih razprav in prispevkov v slovenskih in mednarodnih revijah. Napisal je šestnajst knjig. Predaval je na številnih znanstvenih posvetovanjih doma in v tujini, med drugim na univerzah v Zagrebu, Beogradu, Trstu, in Celovcu. Prejel je številne mednarodne nagrade in odlikovanja.