Madama Butterfly se vrača v Trst

Na oder tržaškega opernega gledališča Verdi se vrača mojstrovina Giacoma Puccinija, opera Madama Butterfly v postavitvi Alberta Triole, ki ob spoštovanju orientalistične mode iz začetkov 20. stoletja prinaša tudi estetiko in duha tedanjega Trsta, pomembnega pristanišča z ladijskimi povezavami z Daljnim vzhodom.V evropski kulturni milje ob prehodu iz 19. v 20. stoletje je namreč z estetskega vidika »udarilo« odkritje orientalske umetnosti, kulture in mode, in do tega tudi Puccini ni ostal ravnodušen. Skladatelj iz Lucce je leta 1900 v Londonu prisostvoval dramski uprizoritvi enodejanke Madame Butterfly ameriškega dramaturga Davida Belasca. Puccini angleščine sploh ni obvladal, v omenjeni predstavi pa ga je menda povsem prevzela zlasti orientalska scenografija, zato se je kmalu odločil ustvariti opero na to temo. Azijska umetnost je bila v tistem obdobju zelo aktualna tudi v Parizu in na Dunaju, svoje posebno mesto pa ima pri tem Trst, pristaniško vozlišče med vzhodom in zahodom, o čemer pričajo tukaj še danes ohranjene zbirke orientalske umetnosti.Uprizoritev, ki sodi v abonmajsko sezono Verdija, bodo sooblikovali mednarodno priznani dirigent Giulio Prandi, ki te opere še ni dirigiral, nekatera prestižna pevska imena ter še cela vrsta debitantov v tej operi, na čelu z italijanskim baritonistom Ambrogiem Maestrijem, ki bo (tako kot Luca Galli) nastopil v vlogi Sharplessa, tega bo nato poosebil tudi na letošnjem poletnem Puccinijevem festivalu.Igralsko zasedbo sestavljajo še ruska sopranistka Olga Maslova ter Vittoria Yeo v glavni vlogi gejše Čo-čo san, Vasil Solodki in Antonio Poli v vlogi ameriškega mornariškega poročnika Pinkertona, pa še Michela Guarrera kot Suzuki, Andrea Schifaudo kot Goro, Irina Popova kot Kate Pinkerton ter drugi.Predstave bodo na vrsti ta četrtek in petek ob 20. uri, v soboto ob 16. uri, nato pa v petek, 10. aprila, ob 20. uri ter v soboto in nedeljo, 11. in 12. aprila, obakrat ob 16. uri.