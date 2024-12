Veliko potovanje Edwarda in Molly

Film, ki gledalca dezorientira iz časovnega, zemljepisnega a tudi filmskega vidika: Grand tour portugalskega režiserja Miguela Gomeza je izredno uspela zmes igrane in dokumentarne pripovedi. Take, ki je maja na filmskem festivalu v Cannesu prejela nagrado za najboljšo režijo.

Dvainpetdesetletni režiser, doma iz Lizbone, je poskrbel za novo zgodbo, ki uspe strniti v eno geografsko in čustveno popotovanje osrednjih junakov Edwarda in Molly. Zaročencev, ki »veliko potovanje« (grand tour) doživljata zelo različno.

V Rangunu, v Burmi, leta 1917 Edward (igra ga Gonçalo Waddington), javni uslužbenec britanskega imperija, pobegne od zaročenke Molly (Crista Alfaiate), ko izve, da je ta že vse pripravila za njuno poroko. Skesani nesojeni soprog stopi na vlak, ki kmalu nato iztiri, in se mora zato Edward odpraviti na zapleteno popotovanje v neznano. Pot ga najprej pelje do Singapurja, nato Bangkoka, do Kitajske, Japonske, a kljub vsem novim odkritjem in spoznanjem njegovo razpoloženje kmalu prevzame melanholija.

V času, ko se boječi Edward sprašuje, kaj se je zgodilo z Molly, pa se začne zavedati tudi vse večje praznine, ki zeva v njegovem življenju.

Molly pa se medtem ne da in jo Edwardov beg celo zabava, tako da se kljub vsemu tudi sama odpravi po njegovih sledeh in tudi sama spoznava večji del Azije. A po poti se Molly izgubi in žal tudi zboli ...

V filmu Grand tour je več različnih potovanj, kot je pojasnil portugalski režiser: geografsko, čustveno, filmsko ... Igrani del zgodbe je postavljen v preteklost, pa čeprav je v celoti posnet v sedanjem času, v mesecih pandemije (in zato pogosto v zaprtih prostorih), ko si je Gomez, podobno kot že v prejšnjem filmu Tabu uspel zamisliti črno-beli film. Gomezov celovečerec, ki traja dobri dve uri, je svojevrstna igra realnega z izmišljenim in starega z novim, kjer zgodba izgubi na pomenu, saj gledalca prevzame predvsem atmosfera nadvse posebne pripovedi, ki prikazuje tudi mešanico kultur, jezikov in krajev, ki se jih Grand tour dotakne.

Grand tour

Država: Portugalska, Italija in Francija, 2024

Režija: Miguel Gomes

Igrajo: Gonçalo Waddington, Crista Alfaiate, Cláudio da Silva in Lang Khê Tran