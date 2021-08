Ali sklanjamo besedico par

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov. Na vaša vprašanja bodo odgovarjali jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik Matejka Grgič, Andreja Kalc, Maja Melinc Mlekuž in Damjan Popič.

jezik@primorski.eu

Lepo pozdravljeni, v zadnjem obdobju čedalje pogosteje slišim »v parih dnevih bo to narejeno« ali »v parih mesecih«: tudi na RTV Slovenija je voditelj Dnevnika uporabil to obliko, kar me je začudilo, saj bi sama prej rekla »v par dnevih«. Kako je s tem?

Omenjate obliko, ki je v pogovornem jeziku kar pogosta, preseneča pa vsakogar, če se pojavi v medijih, sploh državnih in osrednjeslovenskih, na katerih načeloma zelo skrbno pristopajo k jeziku in imajo dobro vzpostavljeno lektorsko službo. Ta novinarje po oddajah opozarja na napake, zato upajmo, da se bodo pojavljale vse redkeje in samo pri novincih. Seveda lahko tudi ustvarjalke in ustvarjalce radijskega in televizijskega programa razumemo, saj so prenosi v živo pogosto zelo stresni in jim kljub pripravljenosti veliko stvari uide.

Vaša ugotovitev o tem, da so napovedovalci oziroma novinarji naredili napako, je seveda povsem na mestu. V tem odgovoru zato lahko samo analiziramo, zakaj prihaja do te napake. Njeno ozadje je namreč precej logično oziroma je zanjo kriv izraz par, ki pomeni več stvari: v vaših primerih izraža samo nedoločeno manjše število (drugim se posvečamo v zadnjem odstavku). V besednih zvezah, ki jih omenjate, bi jo lahko torej zamenjali samo s sinonimom nekaj ali nekoliko, nikakor pa ne s števnikom dva. Gre za prislov, teh pa nasprotno od števnikov ne sklanjamo. Novinarji so verjetno na to pozabili in si morda celo mislili, da par dni pomeni kar dva dni, vendar to nikakor ne drži. Tudi sami intuitivno že vidite, da bi rekli in tudi zapisali v dveh ali treh dneh in bi števnik dva ter tudi vse preostale brez zadrege sklanjali. Rečemo torej v par mesecih, letih, urah ali dneh. Pri tem moramo izpostaviti tudi slogovno zaznamovanost tega izraza, saj velja za izrazito pogovornega. Morda ga lahko uporabimo v manj formalnih okoliščinah v delovnem okolju, na sestanku recimo. V izrazito formalnih javnih govornih položajih, kot so npr. televizijski dnevniki in vsi resnejši formati oddaj, bi morali tovrstne časovne opredelitve nadomeščati z v nekaj urah, dneh, mesecih ali letih. In seveda enako velja tudi za vse preostale količinske zveze, ne samo za časovne: po par/nekaj kilometrih se je že upehal ipd.

Par pa uporabljamo tudi kot samostalnik v pomenih: skupina dveh oseb (npr. iz gledališča so prihajali mladi pari), skupina dveh enot (npr. par čevljev, par klobas, par nogavic), dve istovrstni živali istega ali nasprotnega spola (npr. kupil je par eksotičnih kač). Iz primerov vidite, da jih kot vse samostalnike tudi sklanjamo. Npr.: v omari ima kar trideset parov čevljev; pojdi v trgovino po tri pare nogavic za darila nečakom; prinesi mi dva para klobas za žar.