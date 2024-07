»Tržaška Luminosa je Times Square v malem«

Tržačani in ostali obiskovalci mesta so dočakali novo Luminoso. V Ulici Carducci je stala dolga desetletja in oglaševala zlasti urnike filmskih projekcij v tržaških kinodvoranah, pa tudi razne gostilne in trgovine. Oglasi so bili, kajpak, natisnjeni na papir ...

Nova Luminosa je digitalna, na njej so svetlobne table, ki mimoidočim trenutno ponujajo predvsem fotografije Trsta, podjetje GAP, ki jo je postavilo, pa seveda računa predvsem na oglaševalce. Opremljena je tudi z leseno klopjo.

Deželni odbornik Pierpaolo Roberti je na današnjem odprtju dejal, da tržaška Luminosa opravlja, v malem seveda, podobno vlogo kot jo veliki svetlobni napisi na Times Square sredi New Yorka ...

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.