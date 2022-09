Finančni svetovalec: poklic vaše prihodnosti

Copernico Sim je borznoposredniška družba, ki jo je leta 2000 v Furlaniji - Julijski krajini ustanovila skupina finančnih strokovnjakov in je danes s svojimi finančnimi svetovalci prisotna na celotnem državnem ozemlju. Na trgu izstopa po svoji horizontalni strukturi, popolnem multibrand načelu brez lastnih produktov in neodvisnosti od bančnih in zavarovalniških skupin – bistvenih lastnostih v podporo filozofiji in metodologiji dela v primarnem interesu stranke. Od avgusta 2019 družba kotira na italijanski borzi Euronext Growth Milan (nekdaj AIM).

Na področju finančnega svetovanja delam že več kot 30 let in odločil sem se, da s svojimi izkušnjami pomagam podjetju pri uvajanju in usposabljanju novih mladih kadrov za dinamičen, zanimiv in nagrajujoč poklic, kot je poklic finančnega svetovalca. Leta 1999 so me vprašali, ali želim sodelovati pri projektu ustanovitve nove borznoposredniške družbe, neodvisne od bančnih skupin, inovativne in popolnoma osredotočene na stranke. Do tedaj sem delal v podjetjih, ki so se ukvarjala bolj z bilancami kot z načrtovanjem finančne in nefinančne prihodnosti strank, in ugotovil sem, da to ni delo, ki ga želim opravljati. Tako sem se z veseljem pridružil projektu ustanovitve družbe Copernico SIM, da bi se osvobodil običajnih prodajnih vzorcev in prešel iz sistema, osredotočenega na banko, na sistem, osredotočen na stranko.

Koga iščemo

Naši idealni kandidati so diplomirani ekonomisti in pravniki, veliki navdušenci finančnih zadev, ki se želijo podati na pot samostojnih podjetnikov, pa tudi bančni uslužbenci z izkušnjami na področju odnosov s strankami, ki želijo spremeniti svojo poklicno pot.

Kaj ponujamo

Družba Copernico SIM je zasnovala in že vrsto let nadaljnje razvija prestižen projekt za mlade strokovnjake »Progetto Giovani Professionisti«, ki po izbirnem postopku zagotavlja tehnično usposabljanje za vpis v Enotni register finančnih svetovalcev in Enotni register zavarovalnih posrednikov, zatem pa še tečaj poslovnega usposabljanja za spoznavanje osnov poklica. Po podpisu pogodbe o zastopanju se usposabljanje nadaljuje »na terenu« s spremljanjem višjih sodelavcev ter možnostjo stalne interakcije z več kot 40 partnerskimi podjetji in z našim uradom za raziskovanje.

Finančni svetovalec je ključni lik družbe Copernico SIM. Njegova naloga je pomagati strankam pri upravljanju njihovega premoženja glede na potrebe in cilje. Je samostojni podjetnik in je, podobno kot drugi strokovnjaki, kot so odvetniki in zdravniki, vpisan v Enotni register finančnih svetovalcev.

Če želite spoznati ta dinamičen poklic s številnimi priložnostmi, pišite na elektronski naslov selekcija@copernicosim.com.

Ivan Gruden

Ustanovitelj in finančni svetovalec