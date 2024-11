»Pot miru gre skozi informiranje«

»Sodobne vojne potrebujejo konsenz, slonijo pa na številkah – tudi mrtvecev. Tarče smo tudi novinarji, skušajo nam odvzeti besedo. Pot miru pa gre tudi skoz informiranje in javno razpravo.« Tako je Riccardo Iacona v tržaškem gledališču Miela nagovoril dvorano na nedeljskem podeljevanju nagrad Luchetta za novinarsko preiskovalno delo. Žiriji je letos predsedoval ravno Iacona. »Na svetu poteka 3. svetovna vojna, gre pravzaprav za več različnih vojn, ki spreminjajo naš pogled na svet, ekonomijo in demokracijo. V vseh teh letih so se udeleženci natečaja Luchetta potopili v te sodobne konflikte in raziskali njihov politični pomen. Zgodbe, ki so jih razkrili, pa nas spodbujajo, da svetovno dogajanje še dodatno raziščemo,« je o novinarskemu natečaju, ki je letos potekal enaindvajsetič, dejal Iacona.

Poleg novinarskih nagrad so v nedeljo vročili tudi posebno priznanje družini Giacoma Gobbata, 26-letnika, ki je 20. septembra letos izgubil življenje, medtem ko je branil žensko, ki so jo v Mestrah poskušali okrasti. Priznanje je njegovi družini poklonila predsednica sklada Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin Daniela Schifani Corfini.