Za nedeljo in torek zaradi vremena rumeno opozorilo

Danes in jutri bo še prevladovalo sončno in prijetno toplo pomladno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo povečini presegale 20 stopinj Celzija.

V noči na nedeljo se bo po vzhodnem robu anticiklona spuščala proti Balkanu masa za ta čas zelo mrzlega severnega zraka, ki bo prehodno pronical tudi proti nam. V noči na nedeljo in v nedeljo bo nekaj občasne nestanovitnosti, ponekod bo morda padlo nekaj kapelj dežja.

V nedeljo bo zapihala močna burja, temperatura pa se bo spuščala. Najnižje temperature bomo beležili zvečer.

Ponedeljkovo jutro bo mrzlo in vetrovno. Marsikje se bo temperatura spustila do okrog ledišča. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno z občasno spremenljivostjo. Najvišje dnevne temperature bodo povečini pod 10 stopinjami Celzija.

V torek se bo nadaljevalo podobno vreme, burja bo oslabela. Jutro bo predvidoma marsikje še hladnejše od torkovega.

Arso je za nedeljo in za torek tudi za jugozahod Slovenije objavil rumeno opozorilo. V nedeljo opozarjajo pred močno burjo. Sunki bodo dosegali od 85 do 100 kilometrov, so zapisali. V torek pa od polnoči do 6. ure zjutraj opozarjajo pred nizkimi temperaturami.