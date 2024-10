Avtocesta A4 odslej tripasovna od Palmanove do Portogruara

Avtocesta A4 je od včeraj tripasovna od Palmanove do Portogruara in obratno, se pravi, da na odseku, ki je dolg približno 40 kilometrov. V noči na nedeljo so položili drenažni asfalt med Portogruarom in Alvisopolijem v smeri Trsta, pri čemer so se dela včeraj zjutraj pravočasno zaključila in je promet stekel po vseh treh voznih pasovih.

Na omenjenem 40-kilometrskem odseku bodo sicer v prihodnjih dneh namestili varnostne ograje in bodo uredili še talno signalizacijo, pri čemer bo še nekaj omejitev v prometu, ki pa jih bo družba Autovie Alto Adriatico pravočasno javila.