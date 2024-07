Biden izstopil iz kampanje in podprl Kamalo Harris

Ameriški predsednik Joe Biden je sinoči sporočil, da odstopa od kampanje za vnovično izvolitev na predsedniških volitvah 5. novembra, ter izrazil podporo svoji podpredsednici Kamali Harris.

Bidnovo sporočilo je prišlo po vse večjih pritiskih članov demokratske stranke, naj se umakne, potem ko se je konec junija zelo slabo odrezal na televizijskem soočenju z republikanskim kandidatom Donaldom Trumpom.

»Čeprav sem se nameraval potegovati za ponovno izvolitev, verjamem, da je v najboljšem interesu moje stranke in države, da odstopim in se do konca mandata osredotočim le na izvrševanje dolžnosti predsednika ZDA,« je sporočil Biden.

81-letni Biden je bil prejšnji teden pozitiven na testu za covid-19, a po poročilih zdravnika Bele hiše dobro okreva.

Vse do zdaj je vztrajal, da bo nadaljeval kampanjo, čeprav ga je vse več demokratov pozivalo, naj se umakne.

Po junijskem soočenju s Trumpom je skušal rešiti kampanjo s pogostejšimi medijskimi intervjuji, v začetku julija pa je v Washingtonu vodil še vrh zveze Nato.

Vendar pa je postajalo vse bolj očitno, da nima telesne in duševne energije in zmogljivosti za nadaljevanje naporne kampanje, in vse več demokratov - predvsem članov zveznega kongresa, ki so se bali, da bo na volitvah ogrožen tudi njihov sedež - ga je začelo prepričevati, naj se umakne.

Njegov odstop postavlja letošnjo predsedniško tekmo povsem na glavo, saj se bodo morali demokrati odločiti, kdo bo njihov kandidat. Najbrž bo to sedanja podpredsednica ZDA Kamala Harris, čeprav enotnosti v stranki glede tega trenutno še ni.

Več svetovnih voditeljev se je poklonilo predsedniku ZDA Joeju Bidnu. Večinoma so izrazili spoštovanje do njegove odločitve, nekateri so ob tem izpostavili njegove politične dosežke in kariero ali se mu zahvalili za izkazano podporo.

Med prvimi, ki so se odzvali, so bili ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, nemški kancler Olaf Scholz, britanski premier Keir Starmer, japonski premier Fumio Kishida, avstralski premier Anthony Albanese in kanadski premier Justin Trudeau