V Maniagu na Pordenonskem sta danes zjutraj čelno trčila avtomobila, pri čemer sta se poškodovali dve osebi. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so eno osebo s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo, drugo pa so oskrbeli na mestu in je odklonila prevoz v bolnišnico. Na kraju nesreče so bili tudi gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili njene posledice ter organi pregona, ki preiskujejo njene vzroke.