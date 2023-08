Čipke so tradicija, ki združuje v lepoti in posebnosti

»V Novi Gorici smo zelo ponosni, da nam je pripadla čast, da pri nas gostimo svetovni čipkarski kongres. Vsi udeleženci in obiskovalci prihajate v okolje, ki slovi po bogati kulturni dediščini, ustvarjalnosti in tesnem povezovanju na vseh področjih,« je ob včerajšnjem odprtju svetovnega čipkarskega kongresa v prostorih Gimnazije Nova Gorica izpostavil novogoriški župan Samo Turel.

Po njegovih besedah se svetovni čipkarski kongres letos odvija v okolju, kjer je doma občutek do lepega in posebnega. »Tu se zavedamo pomena čipke, njene dediščine in njenega ustvarjalnega naboja za prihodnost. Tradicija čipkarstva je doma tudi na italijanski strani, saj umetnost nikoli ne pozna meja, zato kongres, ki se odvija v dveh državah in obenem v dveh mestih, ki sta tesno povezani, lepo odraža čezmejno sodelovanje tudi na področju čipkarske umetnosti. Nova Gorica bo v sodelovanju z Gorico leta 2025 Evropska prestolnica kulture in to bo obenem odlična priložnost, da se mednarodni javnosti predstavimo tudi s kulturo čipke,» je med drugim izpostavil Turel.

S Turelom je soglašal podpredsednik Dežele FJK in odbornik za kulturo Mario Anzil, ki je izpostavil, da je bil kongres zaradi svojega pomena vključen v program EPK 2025. Veselil se je udeležbe goriške čipkarske šole na dogodku in spomnil, da sega ta tradicija v Gorici daleč v čas oz. v 17. stoletje, ko so v mesto prišle uršulinke.

Hvaležni lokalni skupnosti

Tudi predsednica izvršnega odbora Generalne skupščine Mednarodne organizacije za klekljano in šivano čipko Caroline Leplat je dejala, da so zelo veseli, da so v Novi Gorici. »Kot mednarodna organizacija, ki se posveča čipki, smo seveda obenem navdušeni nad slovensko čipko. Kongres bomo promovirali v biltenu organizacije, na družbenih omrežjih in spletni strani, prav tako pa bomo v promociji poudarili tako Novo Gorico, Slovenijo kot tudi vašo tradicijo čipk. Zelo smo namreč hvaležni tako državi kot lokalni skupnosti ter vsem prostovoljcem, ki nam pomagajo pri izvedbi kongresa.«

Na osrednjem delu sodeluje 157 udeležencev iz 26 držav (med njimi so Ribice, članice klekljarske sekcije društva Lipa iz Bazovice, in Kraške orhideje društva Tabor z Opčin), obisk razstav in predstavitvenih ter prodajnih stojnic pa bo še danes in jutri dostopen širši javnosti ob nakupu dnevne vstopnice.