Dalj časa brez omembe vrednih vremenskih poslabšanj

Zračni tlak nad severnim Sredozemljem se postopno krepi. V prihodnjih dneh nam bo anticiklon zagotovil stanovitno in povečini sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo in z morebitno prehodno zamegljenostjo.

V Tržaškem zalivu je sinoči zapihala zmerna burja, ki postopno slabi. Najmočnejši sunek je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila ob 5. uri, ko je njena hitrost dosegla 67 kilometrov na uro.

Jutri bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo in nekoliko topleje. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 12 stopinj Celzija. Občasno bo pihala šibka burja.

V petek se bo nadaljevalo stanovitno vreme. Ob otoplitvi višinskih slojev ozračja ni izključeno, da bo ponekod ob temperaturnem obratu ozračje vsaj občasno zamegljeno ali da bo lahko v nočnih urah tudi nastala megla.

V soboto in nedeljo bo povečini zmerno do pretežno oblačno in povečini suho vreme. Temperature se ne bodo bistveno spremenile.

V ponedeljek in torek bo več vlage in oblakov, za zdaj pa ne kaže na možnost omembe vrednih padavin. Vreme se bo predvidoma poslabšalo prihodnjo sredo, ko naj bi naše kraje dosegla vremenska fronta.