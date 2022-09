Danes predčasne parlamentarne volitve

Danes se bodo ob 7. uri zjutraj odprla vrata 61.566 volišč v vsej Italiji, kjer bo do 23. ure možno oddati svoj glas na letošnjih predčasnih parlamentarnih volitvah. Volilnih upravičencev je 50.869.304, izbirali pa bodo med 6345 kandidatkami in kandidati: 4193 za poslansko zbornico in 2152 za senat.

Letos bo prvič lahko volilo 2.682.094 oseb, ki so dopolnile 18. leto starosti in tako postale polnoletne ter bodo letos prvič lahko volile ne samo za poslansko zbornico, ampak, na podlagi reforme 58. člena ustave, tudi za senat.

V Furlaniji - Julijski krajini je upravičencev 936.273, odločali pa bodo za podporo kandidatom v okviru treh okrožij za poslansko zbornico in enega okrožja za senat.

Za poslansko zbornico so okrožja sledeča:

1) U01 (bivša pordenonska pokrajina skupaj s Karnijo, Kanalsko dolino, Pušjo vasjo, Bilo in Rezijo);

2) U02 (preostali del bivše videmske pokrajine vključno z Bordanom, Guminom, Bardom, Tipano in Trasaghisom vse do morja);

3) U03 (bivši tržaška in goriška pokrajina).

Za senat bo eno samo okrožje za celo deželo U01 (Trst).

KAKO SE VOLI

Vsak volivec bo prejel dve glasovnici: glasovnica roza barve bo za poslansko zbornico, glasovnica rumene barve pa za senat. Na vsaki bo na vrhu ime in priimek kandidata v uninominalnem okrožju, pod njim pa simboli liste stranke oz., če bo šlo za koalicijo, več strank, ki so povezane s kandidatom, zraven simbolov pa seznami z imeni in priimki kandidatov, ki nastopajo v okviru proporcionalne kvote. Voli se lahko na več načinov:

1) lahko se prekriža simbol strankine liste oz. ene od list morebitne koalicije: tako izražen glas velja tudi za kandidata v uninominalnem okrožju;