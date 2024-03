Debelih je bilo v 90. letih za 226 milijonov, danes pa že milijarda

Spregovorimo o debelosti in ... povejmo, da se je od leta 1990 število ljudi po svetu, ki trpijo za to kronično boleznijo početverilo in je preseglo milijardo, kaže študija, ki je bila pred današnjim svetovnim dnevom debelosti v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) objavljena v reviji Lancet. Ocenili so, da je bilo leta 1990 na svetu približno 226 milijonov debelih odraslih, najstnikov in otrok, ta podatek pa je do leta 2022 narasel na 1,038 milijarde.

Kateri pa so glavni razlogi za tako skokovit porast razširjenosti debelosti? Za odgovor smo se obrnili na prehransko svetovalko in magistrico klinične dietetike Melino Colsani. »V glavnem hitro in povsod dostopna visokoenergetska in hkrati ne preveč hranilna živila. Mislim na pripravljena, pakirana živila z veliko kalorijami in malo hranilnimi snovmi,« pove. K temu strokovnjakinja doda še stresen in sedentaren življenjski slog. »Ne porabimo toliko kalorij, kolikor jih vnesemo s prehranjevanjem,« navede Colsani, ki zato svetuje, naj o prehrani organizirano, z mislijo na celodnevne aktivnosti, pa tudi z upoštevanjem fizične dejavnosti in energetskih potreb.