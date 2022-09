Do 12. ure v FJK 552 naročil na cepljenje s prilagojenim cepivom

V FJK se je na cepljenje s prilagojenim cepivom proti omikronu danes do 12. ure naročilo 552 prebivalcev. Vest je sporočil podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Cepivo je na voljo ravno od današnjega dne.

Največ naročil je iz vrst starejših od 70. do 79. leta, sledita starostna kategorija od 60. do 69. leta ter kategorija nad 80. letom. Manj je bilo naročil prebivalstva srednjih let, kar je tudi razumljivo, saj cepljenje poteka za ljudi nad 60. letom ter za ranljive osebe nad 12. letom, za bolezni katerih je priporočljiv drugi poživitveni odmerek. Cepljenje pa je na voljo tudi za zdravstveno osebje ne glede na starost in za osebje v domovih Rsa ter za nosečnice. Zdravstvene oblasti so danes zabeležile po eno naročilo tudi med najmlajšimi, in sicer v starostni kategoriji od 12. do 15. leta ter v kategoriji od 16. do 17. leta.

Naročanje na cepljenje poteka v lekarnah oz. na enotnih točkah za naročanje (Cup), s klicem na številko 0434 223522 ter preko namenskega spletnega portala. Za cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom mora preteči od prvega poživitvenega odmerka ali od zaključka primarnega ciklusa oz. od okužbe vsaj 120 dni.