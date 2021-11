Domobrancem venec, Drnovšku cvet, partizanom nič

Ob dnevu spomina na mrtve je bilo v imenu slovenskega predsednika vlade Janeza Janše, ki se je sicer v ponedeljek mudil v Glasgowu na podnebni konferenci, položenih več vencev. O polaganju vencev je vlada javnost obveščala preko svojega Twitter profila, kjer so objavili fotografije spomenikov oz. grobov, ki jih je v imenu premierja obiskala garda Slovenske vojske.

Venec so položili h grobu nekdanjega slovenskega predsednika vlade in finančnega ministra Andreja Bajuka ter h grobu Jožeta Pučnika, »očeta slovenske države«, so zapisali. Gardisti so se odpeljali še v Zagorje ob Savi, kjer so se spominu nekdanjega premierja in predsednika države Janeza Drnovška poklonili s spominskim cvetom, rdečo vrtnico, in svečko.

V Ljubljani so venec odložili pred spomenikom padlim za Slovenijo v Ljubljani pri Žalah. Stopili pa so tudi v tamkajšnje pokopališče Žale, kjer so pietetno znamenje slovenskega predsednika vlade pustili še pred spomenikom padlim domobrancem.

Venca za partizane, ki niso sodelovali z okupatorjem, pač pa so se proti njemu borili, letos ni bilo. Vsaj sodeč po vladnih objavah na Twitterju in odgovorih, ki jih je UKOM poslal v odgovor na vprašanja medija 24ur.com.

Vest je prizadela del slovenske javnosti, ki ne odobrava relativizacije sodelovanja z nacifašisti, v prvi vrsti Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Predsednik ZZB NOB Marijan Križman zato sprašuje, če je poklon domobrancem uradno stališče slovenske vlade. Izbiro so obsodili tudi predstavniki opozicije (LMŠ, SD, Levica in SAB).