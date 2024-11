Dva pohodnika v gorah obšla slabost

Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri so včeraj dopodlne skupno z reševalci finančne policije posredovali na poti, ki iz kraja Mione pelje na vrh Gentile v Karnijskih Alpah, kjer je 57-letno pohodnico obšla slabost in ni mogla več naprej. Dosegli so jo s terenskim vozilom, nato so jo prepeljali na cesto, kjer jo je pričakalo reševalno vozilo, s katerim so jo prepeljali v bolnišnico.

Včeraj popoldne so gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri posredovali na gorski stezi št. 384 na območju sedla Cita pri Clautu na območju Karnijskih predalp, kjer je 56-letnega moškega obšla slabost. Gorski reševalci so se v višine podali s terenskim vozilom, nato so del poti prehodili. Ob njihovem prihodu se je zdravstveno stanje pohodnika že nekoliko izboljšalo. Peljali so ga do reševalnega helikopterja, ki je pristal pri Vajontu. Tam ga je pričakalo tudi reševalno vozilo, pohodnik pa ni več potreboval zdravstvene oskrbe.