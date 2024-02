Dvojezična šola v Špetru z manj učenci, a še privlačna

Tudi Dvojezična večstopenjska šola Pavla Petričiča v Špetru se mora po približno desetletnem obdobju rasti soočati z demografskim padcem in posledično s padcem vpisov. Tako bo v prihodnjem šolskem letu 2024/2025, če bo ostalo pri vpisih, ki so jih zbrali do preteklega 10. februarja, vrtce in šole omenjenega zavoda obiskovalo 218 učencev in dijakov, kar pomeni 22 manj kot v tekočem šolskem letu, ko na podlagi podatkov na portalu Scuola in chiaro zavod šteje 240 učencev in dijakov.

Otroški vrtec bo na podlagi rezultatov pravkar zaključenega vpisovanja obiskovalo vsega skupaj 53 otrok, kar pomeni osem manj kot v tekočem šolskem letu. V prvi letnik so družine vpisale 17 otrok (letos 25), katerim je treba dodati še sedem, ki bodo obiskovali pomladni oddelek za otroke, mlajše od treh let (ob lanskem vpisovanju jih je bilo osem).

Osnovno šolo bo v petih razredih obiskovalo 91 otrok, kar je pet manj kot letos. V prvi letnik je vpisanih 19 otrok, dejansko je število prvošolčkov ostalo nespremenjeno. Prvi letnik prvostopenjske oz. nižje srednje šole bo obiskovalo 22 dijakov, pri čemer smo priča padcu v primerjavi z letošnjim letom, ko prvi letnik obiskuje 30 dijakov. Vsega skupaj bo nižješolcev v prihodnjem šolskem letu 74, kar pomeni devet manj kot letos.

Take rezultate so na šoli pričakovali. Počasi namreč odhaja generacija, ki je pred približno desetimi leti omogočila nadpovprečen vpis. Letos bo šolo zapustilo 30 dijakov, čez dve leti približno ravno toliko, nato pa bi se moral položaj stabilizirati in bi moralo šolo vsako leto zapustiti kakih 20 mladih, pravi ravnatelj Davide Clodig. Te odhode računajo nadoknaditi s podobno visokim številom novih vpisov: v prvem letniku vsake stopnje bi morali tako imeti kakih 15-20 vpisanih – vsekakor, če bo nad 15 vpisanih, bodo zadovoljni. Vrtce in šole špetrskega dvojezičnega zavoda naj bi tako v prihodnje obiskovalo skupno kakih 200 učencev in dijakov.

Drugače tudi šolstvo občuti demografsko nazadovanje, ki pesti Benečijo, a kljub temu je špetrska dvojezična večstopenjska šola še vedno atraktivna in zanimiva za družine, ki prebivajo na širšem območju in tako lahko kljubuje »konkurenci« ostalih šol v Benečiji, ki ponujajo pouk le v italijanskem jeziku.