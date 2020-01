Ena najbogatejših dežel v Italiji

Poleg zvenečih imen krajev, kot so Parma - mesto kulture 2020, Modena - mesto glasbenikov in motorjev, Bologna - z najstarejšo univerzo v zahodnem svetu, celo Emilijo združuje dolga in bogata kulinarična nit. A to še ni vse, kajti v deželi, ki je skupaj z Romanjo ena najbogatejših in najdinamičnejših dežel v Italiji, je še veliko zanimivega. Dežela Emilija - Romanja je nastala z združitvijo dveh enot brez skupne zgodovine, saj je bila Emilija od nekdaj laična, kmečka in gorska, ravninska ter obmorska Romanja pa dolga stoletja pod oblastjo papeške države. Z letošnjim izletom Primorskega dnevnika vam nudimo možnost, da poleg »obveznih« ogledov, spoznamo še nekaj več te živahne dežele veselih ljudi.

Zgodaj zjutraj odhod avtobusa proti Bologni. Po vmesnih postankih na avtocesti prihod v glavno mesto dežele Emilija - Romanja, srečanje z lokalnim vodnikom in popoldanski ogled mesta. Bologna je zelo živahno mesto, imenovano tudi kulinarična prestolnica Italije - pomislimo samo na svetovno znane torteline, ki jih v mestu še vedno ročno pripravljajo v delavnicah in gostinskih obratih. A Bologna se ponaša tudi z najstarejšo univerzo v zahodnem svetu, to je »Alma Mater Studiorum«, ki je bila ustanovljena daljnega leta 1088. V mestu je najbolj znan trg Maggiore s svojimi krasnimi in pomembnimi palačami, Neptunovim vodnjakom in baziliko sv.Petronija, ob njem pa so še znamenita tržnica Mercato delle Erbe, trg sv. Štefana in seveda simbol Bologne: stolpa Asinelli in Grisenda. Eden najprepoznavnejših meščanov naše dobe, ki povezuje mlajše, srednje in starejše pa je nepozabni Lucio Dalla. Po ogledu nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

2. dan, ponedeljek 20. aprila 2020

BOLOGNA - PARMA - MODENA - BOLOGNA

Celodnevni izlet v Parmo in Modeno, svetovno znani mesti po kulinariki, glasbi in motorjih. Mesti pa imata tudi velik zgodovinski pomen. Najprej bomo obiskali Parmo, ki je bilka proglašena za prestolnico italijanske kulture za leto 2020. Zaradi cele vrste spomenikov, odlične operne hiše - to je Verdijevo in Toscaninijevo mesto - pa še pršuta in parmezana, pravijo mestu tudi »spomenik dobrega življenja«. Sprehodili se bomo po mestnem jedru mimo veličastne palače Della Pilotta, guvernerjeve palače in preko glavnih trgov Garibaldi in della Pace prišli še do lepe stolnice, ki slovi po Correggiovih freskah.

Po kosilu se bomo odpeljali v Modeno. V Pavarottijevem rojstnem mestu si bomo ogledali trg Piazza Grande z baročno palačo Palazzo Ducale, pa še znamenito stolnico in stolp Ghirlandina, ki je uvrščen na Unescov seznam kulturne dediščine.

Pred povratkom v Bologno bomo obiskali predelovalnico lokalne specialitete, to je balzamičnega kisa, in spoznali zapleteni in dolgotrajni postopek predelave tega posebnega produkta.

Večerja in nočitev