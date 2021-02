Fincantierijevi podmornici bosta okrepili floto italijanske mornarice

Fincantieri je leto 2020 sklenil z izgubo v višini 245 milijonov evrov (leta 2019 je znašala 148 milijonov), kar vključuje stroške, povezane s koronavirusno pandemijo, ki so blagajne družbe olajšali za 196 milijonov evrov, in stroške pravnih sporov zaradi azbesta (52 milijonov). Proizvodnja je zabeležila 20-odstotni padec, je razvidno iz bilance, ki jo je sprejel upravni odbor ladjedelniške družbe, so pa pri Fincantieriju izpolnili vse pogodbene dolžnosti za izdelavo ladij za križarjenje, pa čeprav so se načrti časovno nekoliko zamaknili.

Zadnje trimesečje je sicer pokazalo trend okrevanja, zaradi česar se pri Fincantieriju nadejajo, da se bodo že v letu 2021 vrnili k dobičku z izplačilom dividend leta 2022. Samo zadnjem trimesečju leta 2020 je družba pridobila za 4,5 milijarde novih naročil, celoten portfelj naročil sicer vključuje 116 ladij, ki jih bodo dogradili do leta 2029, težak pa je 35,7 milijard evrov.