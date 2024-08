Umrl je Firmino Marinig

Med Slovenci v videmski pokrajini, pa tudi na Tržaškem in Goriškem je v teh dneh zakrožila žalostna vest, da je v 84. letu starosti umrl Giuseppe Firmino Marinig, beneški javni delavec in zgodovinski predstavnik slovenske komponente nekdanje Italijanske socialistične stranke PSI. 5. decembra leta 1940 rojeni Marinig je bil že nekaj časa težko bolan, potem ko je opravil skoraj 50 let dolgo politično in upravno pot, saj je v špetrski občinski svet v 70. letih prejšnjega stoletja vstopil kot predstavnik PSI, od leta 1985 do leta 1999 pa je bil tudi župan Špetra, najprej kot predstavnik PSI, zatem pa na čelu občanske liste, prav tako je bil več let na čelu nekdanje Gorske skupnosti za Ter, Nadižo in Brda.

Leta 2014 je sicer po 44 letih zapustil aktivno politiko, vendar je bil takrat hkrati izvoljen v paritetni odbor za vprašanja slovenske manjšine, katerega podpredsednik je bil do leta 2019. Za časa svojega političnega udejstvovanja je spremljal nastanek takrat še zasebne dvojezične šole v Špetru in zatem tudi njeno javno priznanje, pa tudi krepitev industrijsko-obrtne cone v Ažli. Slovo od Firmina Mariniga bo v torek, 6. avgusta, ob 17. uri v cerkvi v Klenju.