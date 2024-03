Giuseppe Cavagna novi italijanski veleposlanik v Sloveniji

Giuseppe Cavagna je od danes novi italijanski veleposlanik v Sloveniji. Prevzel je mesto Carla Campanileja, ki je diplomatsko predstavništvo vodil zadnja štiri leta. Od Campanileja sta se na nedavnem sprejemu v Ljubljani prisrčno poslovila predsednik Italijanske unije Maurizio Tremul in Jurij Giacomelli v imenu Italijansko-slovenskega foruma. Izpostavila sta njegov velik doprinos za krepitev odnosov med sosednjima državama, medtem ko je Campanile med drugim omenil srečanje v Bazovici med predsednikoma Borutom Pahorjem in Sergiom Mattarella. Tremul pa je omenil zelo dobre odnose med italijansko manjšino v Sloveniji in italijansko ambasado v Ljubljani.