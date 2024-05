Gorica najbolj prijazno mesto do mladih

Pokrajine (pravzaprav bivše pokrajine) v Furlaniji - Julijski krajini so do potreb otrok in mladih precej prijazne (Gorica naj bi bila do mladih celo najbolj prijazna), do potreb starejših pa precej manj. To izhaja iz raziskave, katere izsledke je včeraj objavil italijanski gospodarski dnevnik Il Sole 24Ore in ki se je nanašala na meritev kakovosti življenja otrok, mladih in starejših v 107 italijanskih pokrajinah.

Izsledke že četrte raziskave so predstavili v nedeljo na Festivalu ekonomije v Trentu, temeljijo pa na podatkih ustanov, kot so Istat, Infocamere, Iqvia, Siae, notranje ministrstvo idr.. Kakovost življenja za vsako posamezno kategorijo so merili na podlagi 12 kazalcev: med kazalci dobrega počutja otrok so bili npr. prisotnost šolskih vrtov, število otrok, ki koristijo občinske storitve, prisotnost opremljenih zelenih površin, število dejavnih pediatrov na vsakih tisoč prebivalcev, prisotnost projektov iz načrta za okrevanje in odpornost na področju izobraževanja, število kaznivih dejanj na račun mladoletnih idr..

Kazalci za mlade so bili npr. število porok, povprečna starost porodnic, odstotek mladih z univerzitetno diplomo, odstotek mladinske brezposelnosti, spremembe delovnih pogodb v korist rednega razmerja, odstotek mladih podjetnikov, vpliv najemnin na povprečni dohodek, število kvadratnih metrov športnih igrišč na mladega prebivalca, število lokalov ter koncertov oz. prireditev na 10.000 prebivalcev v starosti od 18 do 35 let idr..

Za starejšo populacijo pa so upoštevali pričakovano življenjsko dobo pri 65 letih, odstotek osamljenih starejših oseb, odstotek oseb, ki koristijo občinske socialne storitve, prodaja zdravil proti kroničnim boleznim ter proti depresiji, število geriatrov in bolničarjev vsakih 10.000 prebivalcev, starejših od 65 let, izpostavljenost akustičnemu onesnaževanju, število družbeno dejavnih oseb, število knjižnic in prisotnost mestnih vrtov.

