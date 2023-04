Hiša Franko med najboljšimi evropskimi destinacijami za gurmanske oddihe

Večkrat nagrajena slovenska restavracija Hiša Franko se je uvrstila na seznam najboljših destinacij za gurmanske oddihe v Evropi, ki so ga pripravili pri mediju National Geographic. Ob obisku Hiše Franko bralcem svetujejo še ogled doline Soče ter Vipavske doline in tamkajšnjih vinskih kleti, kot sta Posestvo Burja in Batič.

»Vsi odlični vikendi potrebujejo nek vrhunec - dejavnost, ki predstavlja srce potovanja. To je lahko ogled razstave, pohod ali večer v operi, vendar zakaj ne bi najprej poskrbeli za svoje brbončice? Evropa je polna znamenitih restavracij z ustvarjalnimi jedilniki; to so destinacije, za katere je treba prihraniti in načrtovati krajše potovanje,» so ob objavi seznama na svoji spletni strani zapisali pri National Geographicu.

Seznam zajema 23 restavracij iz Francije, Italije, Španije, Velike Britanije, Irske, Islandije in drugih koncev stare celine. Ob vsaki restavraciji so pri National Geographicu podali kratek opis restavracije ter tamkajšnjih jedi, obenem pa predstavili zanimivosti, ki si jih lahko popotniški gurmani ogledajo v njeni okolici.

Na seznamu se je tako znašla tudi slovenska Hiša Franko, za katero so spomnili, da je kot prva v Sloveniji prejela znamenito Michelinovo zvezdico. Kuhinja tamkajšnje kuharske mojstrice Ane Roš »se osredotoča na inovativne pristope k slovenskim okusom - zlasti lokalne sire in testenine ter zelenjavo in zelišča, ki rastejo ali se nabirajo v bližini - vključuje pa tudi vplive iz le nekaj kilometrov oddaljene Italije«, so zapisali pri National Geographicu.

Med posebnostmi v okolici so izpostavili dolino Soče, kjer so obiskovalcem na voljo pohodništvo, rafting, ribolov in gorsko kolesarjenje. Bralcem svetujejo tudi obisk približno uro oddaljene Vipavske doline, kjer se, kot navaja National Geographic, nahajajo nekatere najboljše kleti v Sloveniji, med njimi Posestvo Burja in Batič.

Na seznamu najboljših destinacij za gurmanske oddihe v Evropi, ki ga je objavil National Geographic so tudi tri italijanske restavracije, Miramonti l’altro iz Brescie, La stüa de michil iz Corvare ter Osteria Francescana iz Modene.