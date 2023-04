Italija ne namerava uvesti nadzora na meji s Slovenijo

Italija ne razmišlja o nadzoru na meji s Slovenijo, o katerem je namigoval podpredsednik vlade in vodja Lige Matteo Salvini na nedavnem predvolilnem shodu v Vidmu. Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je to danes zagotovil slovenskemu notranjemu ministru Boštjanu Poklukarju, ki je gostitelju izrazil razumevanje za uvedbo izrednih razmer v zvezu z nezakonitimi migranti.

Ministra sta se strinjala, kako pomembna pridobitev EU je schengensko območje, zato moramo storiti vse, da ga ohranjamo oziroma vrnemo nazaj v stanje pred vzpostavitvijo nadzora na notranjih mejah. »Tovrstni (skrajni ukrep), kot ga že vrsto let izvajajo nekatere države, ne daje pravih rezultatov, zgolj hromi normalno življenje ob meji in gospodarstvo,« je poudaril slovenski notranji minister. Bil je precej kritičen do nadzora meje s Slovenijo, ki ga izvaja Avstrija.

Piantedosi je dodal, da Italija ta ukrep vidi kot skrajni ukrep in zagotovil, da tega na meji s Slovenijo ne namerava uvesti. Rim in Ljubljana pa razmišljata o okrepljenem policijskem sodelovanju, ki je že danes zelo dobro. Ob tem sta ministra menila tudi, da je treba bolj učinkovito varovati zunanjo mejo EU, pri čemer sta obe državi pri tem pripravljeni pomagati Hrvaški. Pogovora na italijanskem notranjem ministrstvu se je udeležil tudi slovenski veleposlanik v Italiji Matjaž Longar.