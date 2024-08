Iz institucije pogledati v svet

Študentke in študenti magistrskega študijskega programa Duševno zdravje v skupnosti Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani so pred tedni organizirali zagovorniško akcijo. V sodelovanju s socialnovarstvenim zavodom Dom na Krasu iz Dutovelj so šest stanovalk in stanovalcev varovanega oddelka peljali na ogled razstave v Slovenski etnografski muzej v Ljubljano.

Študentke in študenti so akcijo organizirali okviru predmeta Zagovorništvo, nosilke izr. prof. dr. Mojce Urek in pod mentorstvom izr. prof. dr. Vita Flakerja. S kustosinjo Sonjo Kogej Rus so si ogledali novo stalno razstavo Človek in čas: Od ponedeljka do večnosti, ki prikazuje odnos človeka do časa. Spodbuja nas k razmisleku o lastnem odnosu do njega in tem, kako čas razumemo in doživljamo. Med ogledom razstave so študentke in študent delovali kot zagovorniki stanovalk in stanovalcev in jim na ta način skušali po najboljših močeh krepiti občutek lastne vrednosti. Spodbujali so jih h komunikaciji, ogled je povezovala kustosinja Sonja Kogej Rus, stanovalci pa so po opažanjih študentk uživali, nekateri so aktivno sodelovali z vprašanji.

Študentje menijo, da so ljudje, s katerimi so imeli priložnost sodelovati, postavljeni v ozadje – skriti, neslišni, nevidni in zapostavljeni s strani družbe. Tako kot vsi ostali imajo tudi oni svoje želje, zanimanja, cilje, hrepenenja, ki pa jih izolirano življenje v instituciji s časom omrtviči. Zagotovljene pravice zanje niso samoumevne kot za velik del ljudi, ki svoje življenje živi po lastnih merilih in ne po pravilih institucionalnega rutinskega vsakdanjika.

Študentke in študenti poudarjajo, da namen zagovorniške akcije ni obsojati zaposlene, ki delujejo v socialnovarstvenih ustanovah, ampak spodbujati javno razpravo in prikaz življenja v totalnih institucijah, da bi v bližnji prihodnosti dosegli, da te tudi v Sloveniji (tako kot denimo v Trstu in širše v Italiji) ne bi bile več potrebne.

