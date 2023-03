Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so okrog 7. ure posredovali v kraju Gleris v občini San Vito al Tagliamento na Pordenonskem, kjer je voznik izgubil nazdor nad avtomobilom in trčil v zid. Na kraj je prispelo reševalno vozilo in je priletel helikopter. Zdravstveno osebje je vozniku nudilo prvo pomoč, nato so ga prepeljali v bolnišnico, kamor so ga sprejeli z zeleno triažno kodo. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice.