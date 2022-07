Jeseni v Sloveniji več volitev

Jeseni bo Slovenija prelepljena z volilnimi plakati, saj bodo volivci večkrat povabljeni k izpolnjevanju državljanske dolžnosti. Predsednica Državnega zbora RS Urška Klakočar Zupančič je namreč razpisala volitve predsednika republike, redne volitve v občinske svete in redne volitve županov ter splošne volitve v Državni svet.

Prvi krog volitev predsednika republike bo 23. oktobra. Glasovanje v morebitnem drugem krogu bo najverjetneje 13. novembra, v njem pa se bosta pomerila kandidata, ki bosta v prvem krogu dobila največ glasov.

Lokalne volitve bodo 20. novembra, drugi krog pa bo 4. decembra. Volilo se bo v vseh 212 občinah, na njih pa se bodo volivci izrekali tako o županih kot o članih občinskih svetov. V občinah, kjer prebivajo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, bodo izvoljeni tudi predstavniki teh skupnosti v občinski svet.

Zadnje na vrsti bodo volitve v Državni svet – 23. in 24. novembra bodo interesne organizacije in lokalne skupnosti izvolile 22 predstavnikov lokalnih interesov in 18 predstavnikov socialnih, gospodarskih in poklicnih interesov.