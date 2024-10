Kateri je najlepši kraj v zamejstvu?

Tesen boj med Kontovelom in Križem za naziv najlepše vasi v zamejstvu se nadaljuje. Nekateri bralci se morda še spomnijo ankete, s katero je Primorski pes ob koncu leta 1999 za »vas stoletja« razglasil Kontovel, ki je takrat z minimalno razliko premagal Križ. Po 25 letih smo anketo ponovili in izid je spet zelo tesen.

Pred 25 leti so bile volitve odprte vsem bralcem. Glasovanje je potekalo po običajni pošti in elektronski pošti. Zmagal je Kontovel s 554 tockami, takoj za njega se je uvrstil Križ s 533 točkami, tretje – a že precej daleč po številu glasov – so bile Opčine. Na prvih dvanajstih mestih so bile same tržaške vasi, zaselki ali mestne cetrti. Niz je na 13. mestu prekinila beneška vas Topolovo, izmed goriških vasi pa se je najbolje odrezal Števerjan na 36. mestu.

Ob objavi izidov so v Primorskem psu zapisali: »Po dolgih tednih “hudih bojev”, ki jih je zaznamoval predvsem “lokal-patriotizem” Križanov, Kontovelcev in Opencev, ki so nas še najbolj “masovno bombardirali” s svojimi papirnatimi in elektronskimi volilnicami, imate torej sedaj pred sabo dokončne rezultate.«

Tokrat smo se želeli izogniti navijaškemu glasovanju. Zato smo vabilo k sodelovanju poslali približno sto ljudem in pazili, da so geografsko primerno porazdeljeni. Skušali smo se izogniti volivcem, ki bi jih pri glasovanju pogojevala funkcija oz. služba. Zato na primer nismo vključili županov in župnikov ali predsednikov krajevnih društev. Naposled je glasovalo 42 žensk in 38 moških.

Vsekakor je treba opozoriti, da je bil odziv ljudi s Tržaškega dober, medtem ko smo zbrali zelo malo glasov iz nekdanje videmske pokrajine. Postavili smo tudi pravilo, da kdor glasuje za kraj, v katerem živi, mora zraven navesti še enega. Dovoljeno je bilo glasovati za vasi, zaselke, mestne predele ali pač druge kraje po povsem subjektivni odločitvi volivcev. Dejavnikov, ki so jih ljudje vzeli v poštev, je bilo več in vsi so sprejemljivi.